"Залесов и Скок" сшили вратарю омского "Авангарда" свадебный костюм

Вратарь "Авангарда" Доминик Фурх, который сделал предложение своей девушке Катарине ещё летом прошлого года, выбрал для торжества костюм от "Залесов и Скок". Работа по пошиву современного приталенного костюма по фигуре длилась чуть более двух месяцев. О том, что свадебный костюм для хоккеиста готов, руководители ателье сообщили в социальной сети.

Как рассказала Юлия Скок, Доминик и его невеста остались довольны проделанной работой и заказали в ателье ещё несколько вещей из мужского гардероба.