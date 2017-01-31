"Залесов и Скок" сшили вратарю омского "Авангарда" свадебный костюм
Общество  •  31 января 2017, 12:43  •  печать

"Залесов и Скок" сшили вратарю омского "Авангарда" свадебный костюм

Автор: Дарья Молчанская

Известное омское ателье завершило работу по пошиву свадебного костюма для Доминика Фурха.

Вратарь "Авангарда" Доминик Фурх, который сделал предложение своей девушке Катарине ещё летом прошлого года, выбрал для торжества костюм от "Залесов и Скок". Работа по пошиву современного приталенного костюма по фигуре длилась чуть более двух месяцев. О том, что свадебный костюм для хоккеиста готов, руководители ателье сообщили в социальной сети.

 
 

Как рассказала Юлия Скок, Доминик и его невеста остались довольны проделанной работой и заказали в ателье ещё несколько вещей из мужского гардероба.  

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Вратарь "Авангарда" сошьёт свадебный костюм в омском ателье

r Теги  •  #Доминик Фурх #костюм #свадьба

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