Болельщики "Авангарда" выбрали лучшего игрока

Сегодня, 13 апреля, в 12 часов по омскому времени на официальном сайте "Авангарда" завершилось голосование болельщиков клуба, определявших лучшего игрока в составе "ястребов" в первенстве КХЛ 2016/2017. Уверенную победу в опросе одержал лучший бомбардир и снайпер команды Николай Лемтюгов, получивший 51 % голосов. Вице-чемпионом по версии поклонников хоккея стал с 14,2 % Илья Михеев, а замкнул тройку сильнейших лауреат прошлого года Доминик Фурх - 10 %.

В аналогичном голосовании на сайте "Омских Ястребов" первенствовал Антон Ковалёв (42,4 %). На второй и третьей строчке расположились Артём Манукян (28,4 %) и Алексей Яценко (13,3 %).

Торжественная церемония вручения Приза имени Леонида Киселёва состоится 15 апреля в 15.00 на "Арене Омск".