Болельщики "Авангарда" выбрали лучшего игрока
Спорт  •  13 апреля 2017, 15:27, последнее обновление 13 апреля 2017, 15:37  •  печать

Болельщики "Авангарда" выбрали лучшего игрока

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Обладателем Приза имени Леонида Киселёва стал нападающий Николай Лемтюгов.

Сегодня, 13 апреля, в 12 часов по омскому времени на официальном сайте "Авангарда" завершилось голосование болельщиков клуба, определявших лучшего игрока в составе "ястребов" в первенстве КХЛ 2016/2017. Уверенную победу в опросе одержал лучший бомбардир и снайпер команды Николай Лемтюгов, получивший 51 % голосов. Вице-чемпионом по версии поклонников хоккея стал с 14,2 % Илья Михеев, а замкнул тройку сильнейших лауреат прошлого года Доминик Фурх - 10 %.

В аналогичном голосовании на сайте "Омских Ястребов" первенствовал Антон Ковалёв (42,4 %). На второй и третьей строчке расположились Артём Манукян (28,4 %) и Алексей Яценко (13,3 %). 

Торжественная церемония вручения Приза имени Леонида Киселёва состоится 15 апреля в 15.00 на "Арене Омск".

Теги  •  #Доминик Фурх #Илья Михеев #Николай Лемтюгов #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Тимур Хосонов  •  13 апреля 2017, 15:51

Вполне согласен с мнением болельщиков, но отметил бы ещё Антона Бурдасова который очень неплохо смотрелся против Барсов.
Ну и конечно кипера омичей хотя последний матч против казанцев он откровенно говоря провалил.

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