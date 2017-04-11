"Нефтяник" одержал победу в стартовой игре 1/2 финала плей-офф Суперлиги

В турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги 2016/2017 обе команды расположились в непосредственной близости друг от друга. Южанки, выигравшие 22 игры из 36, финишировали вторыми, а омские баскетболистки, в активе которых на одну победу меньше, заняли итоговую третью строчку. В очных встречах никому из соперников не удалось склонить чашу весов на свою сторону - 2:2. Любопытно, что даже разница забитых и пропущенных очков в этих противостояниях получилась одинаковой - 302:302.

В абсолютно равной борьбе прошли и два стартовых полуфинальных периода. В концовке первого "бордовым", благодаря усилиям игроков передней линии, удалось прибавить и закончить игровой отрезок с трёхочковым преимуществом - 23:20. Вторая четверть завершилась с минимальным перевесом дончанок - 16:17, главным действующим лицом в составе которых была прекрасно знакомая омским любителям баскетбола по выступлениям за "Нефтяник" Анастасия Максимова.

После большого перерыва ситуация на площадке изменилась. Хозяйки паркета существенно повысили свой процент попаданий (особенно усердствовали Елена Ёлгина и Виктория Едомаха) и буквально смяли оппоненток. При счёте 41:41 омичкам удался впечатляющий спурт, результатом которого стали 13 безответных очков за три с половиной минуты.

В заключительной четверти "нефтяные" не позволили себе расслабиться и уверенно довели дело до заслуженной виктории - 73:64. Самыми результативными игроками матча стали Ксения Чинаева, остановившаяся в шаге от "дабл-дабла" (16 очков + 9 подборов) и Елена Ёлгина, традиционно умело дирижировавшая своими партнёрами (6 голевых передач).

Серия до двух побед продолжится 14 апреля в Ростове. В случае необходимости там же 15 апреля состоится третий поединок.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №1.

"Нефтяник" (Омская область) - "Ростов-Дон-ЮФУ" (Ростов-на-Дону) - 73:64 (23:20, 16:17, 22:11, 12:16).

"Нефтяник": Чинаева (16), Ёлгина (16), Едомаха (15), Паневина (10), Турченюк (6), Базинская (4), Воробьёва (2), Павлова (2), Матросова (2), Матвиенко.

Счёт в серии: 1-0 (73:64).