Омскому "Авангарду" подарили клюшку Максима Соколова

На встрече президента хоккейного клуба "Авангард" Владимира Шалаева с болельщиками в музей команды была передана клюшка вратаря Максима Соколова, который выступал в Омске в сезоне 2004-2005 годов. Экспонат передал клубу Сергей Думаков.

Клюшка оказалась у меня через знакомого, который знал Максима Соколова, - рассказал Думаков. - Сам он не большой фанат, переживал, что клюшка пылится в гараже. И решил передать мне. А я решил, что это не моя история, а история клуба. И поэтому передаю клюшку в музей "Авангарда"!

На встречу с президентом пришло более 50 фанатов. За два часа Владимир Шалаев ответил на все накопившиеся вопросы, касавшиеся селекции и работы детской академии.

Фото: пресс-служба "Авангарда"