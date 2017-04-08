Омскому "Авангарду" подарили клюшку Максима Соколова
Спорт  •   8 апреля 2017, 20:59, последнее обновление 8 апреля 2017, 21:03  •  печать

Омскому "Авангарду" подарили клюшку Максима Соколова

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Музей хоккейного клуба "Авангард" пополнился клюшкой вратаря, выступавшего за команду в сезоне 2004-2005 годов.

На встрече президента хоккейного клуба "Авангард" Владимира Шалаева с болельщиками в музей команды была передана клюшка вратаря Максима Соколова, который выступал в Омске в сезоне 2004-2005 годов. Экспонат передал клубу Сергей Думаков.

Клюшка оказалась у меня через знакомого, который знал Максима Соколова, - рассказал Думаков. - Сам он не большой фанат, переживал, что клюшка пылится в гараже. И решил передать мне. А я решил, что это не моя история, а история клуба. И поэтому передаю клюшку в музей "Авангарда"!

На встречу с президентом пришло более 50 фанатов. За два часа Владимир Шалаев ответил на все накопившиеся вопросы, касавшиеся селекции и работы детской академии.

Фото: пресс-служба "Авангарда"

Теги  •  #Владимир Шалаев #ХК Авангард

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