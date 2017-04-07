В Омске определились с датой начала реконструкции стадиона СибГУФКа
Спорт  •   7 апреля 2017, 17:21, последнее обновление 7 апреля 2017, 17:23  •  печать

В Омске определились с датой начала реконструкции стадиона СибГУФКа

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Ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев назвал дату начала строительства современного стадиона.

В феврале текущего года план реконструкции стадиона СибГУФКа успешно прошёл Главгосэкспертизу. Специалисты подтвердили, что сметная стоимость проекта была составлена правильно. Согласно официальной информации, на реконструкцию стадиона будет направлено 169 млн руб. из федерального бюджета.

- После реконструкции Омская область получит современный стадион, - приводит пресс-служба минспорта слова министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Дмитрия Крикорьянца. - Устаревшие конструкции будут заменены на новые, соответствующие требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций. На таком объекте можно будет проводить крупные студенческие соревнования, межвузовские мероприятия.Однозначно, это новшество поспособствует развитию студенческого спортивного сообщества, ведь такого спортивного объекта нет ни в одном вузе Омской области.

На стадионе появится синтетическое футбольное поле, современные беговые дорожки,  а также строение, в котором будут находиться вспомогательные помещения, начиная от раздевалок, душевых, санузлов и заканчивая инвентарными комнатами. Будет здесь и современный городок ВФСК "ГТО". Покрытие беговых дорожек, легкоатлетических секторов и площадки для выполнения испытаний ГТО будет изготовлено из монолитного полиуретанового материала, отличающегося морозо- и износостойкостью, а также отвечающего стандартам в области обеспечения травмобезопасности спортсменов.

Ректор СибГУФКа Олег Шалаев сообщил, что работы по реконструкции стадиона начнутся летом текущего года.

Теги  •  #СибГУФК #стадион #строительство

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