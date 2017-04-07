Владимир Соботка подписал контракт с "Сент-Луисом"

Новое трёхлетнее соглашение с "Сент-Луисом" подписал бывший нападающий омского "Авангарда" Владимир Соботка. Сумма контракта составила 10,5 млн долларов, сообщает официальный сайт НХЛ. Остаток нынешнего сезона, включая матчи плей-офф, чех будет получать зарплату по контракту на сумму 2,725 млн, ранее назначенному арбитражным судом.

Три последних сезона Соботка провёл в омском "Авангарде". В 138 матчах в КХЛ он набрал 102 (37+65) очка. В 18 матчах Кубка Гагарина нападающий набрал 14 очков (4+10). В случае возращения в КХЛ Владимир Соботка будет выступать в Омске.