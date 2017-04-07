Владимир Соботка подписал контракт с "Сент-Луисом"
Спорт  •   7 апреля 2017, 08:51, последнее обновление 7 апреля 2017, 10:03  •  печать

Владимир Соботка подписал контракт с "Сент-Луисом"

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Бывший нападающий омского "Авангарда" Владимир Соботка подписал контракт с клубом НХЛ "Сент-Луис".

Новое трёхлетнее соглашение с "Сент-Луисом" подписал бывший нападающий омского "Авангарда" Владимир Соботка. Сумма контракта составила 10,5 млн долларов, сообщает официальный сайт НХЛ. Остаток нынешнего сезона, включая матчи плей-офф, чех будет получать зарплату по контракту на сумму 2,725 млн, ранее назначенному арбитражным судом.

Три последних сезона Соботка провёл в омском "Авангарде". В 138 матчах в КХЛ он набрал 102 (37+65) очка. В 18 матчах Кубка Гагарина нападающий набрал 14 очков (4+10). В случае возращения в КХЛ Владимир Соботка будет выступать в Омске.

Теги  •  #Владимир Соботка #Сент-Луис #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Николай Каринин  •  7 апреля 2017, 09:21

Вот как решил Соботка, еще успеть поиграть в НХЛ в нынешнем сезоне. Это его право.

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