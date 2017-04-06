Омич Артемьев лидирует на шахматном турнире в столице Македонии

В Скопье продолжается престижный международный опен-турнир с призовым фондом более десяти тысяч евро. В шестом туре Владислав Артемьев в эффектном стиле белыми нанёс поражение представителю Армении Роберту Оганнисяну. На 14-м ходу в славянской защите уроженец Омска пожертвовал ферзя, получив взамен три лёгкие фигуры, а уже на 30-м ходу его соперник, не найдя достойных контраргументов остановил часы.

Из остальных партий вчерашнего дня отметим успех другого армянского шахматиста Самвела Тер-Саакяна в партии с опытнейшим хорватом Зденко Кожулом, а также победу двукратного чемпиона Carpos Open (в 2014 и в 2016 годах) болгарина Кирила Георгиева в поединке с македонцем Владко Богдановским.

В турнирной таблице после шестого тура установилось двоевластие. По 5,5 очка набрали Тер-Саакян и Артемьев, которым сегодня, 6 апреля, предстоит сразиться друг с другом. Ещё девять игроков имеют на своём счету по 5 очков.