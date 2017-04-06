Омич Артемьев лидирует на шахматном турнире в столице Македонии
Спорт  •   6 апреля 2017, 08:47, последнее обновление 6 апреля 2017, 09:31  •  печать

Омич Артемьев лидирует на шахматном турнире в столице Македонии

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После шести туров Carpos Open в активе 19-летнего гроссмейстера 5,5 очка. 

В Скопье продолжается престижный международный опен-турнир с призовым фондом более десяти тысяч евро. В шестом туре Владислав Артемьев в эффектном стиле белыми нанёс поражение представителю Армении Роберту Оганнисяну. На 14-м ходу в славянской защите уроженец Омска пожертвовал ферзя, получив взамен три лёгкие фигуры, а уже на 30-м ходу его соперник, не найдя достойных контраргументов остановил часы.

Из остальных партий вчерашнего дня отметим успех другого армянского шахматиста Самвела Тер-Саакяна в партии с опытнейшим хорватом Зденко Кожулом, а также победу двукратного чемпиона Carpos Open (в 2014 и в 2016 годах) болгарина Кирила Георгиева в поединке с македонцем Владко Богдановским.

В турнирной таблице после шестого тура установилось двоевластие. По 5,5 очка набрали Тер-Саакян и Артемьев, которым сегодня, 6 апреля, предстоит сразиться друг с другом. Ещё девять игроков имеют на своём счету по 5 очков.

Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  6 апреля 2017, 10:02

Мы болеем за молодого спортсмена. Вперед, к шахматной победе! Омичи - лучшие!

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Николай Каринин  •  6 апреля 2017, 09:22

Молодец, отлично начал турнир. Нужно продолжать в том же духе и выигрывать его.

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