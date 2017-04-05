Омский губернатор встретился с новым главным тренером "Авангарда"

Накануне губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с президентом хоккейного клуба "Авангард" Владимиром Шалаевым и главным тренером команды Андреем Скабелкой. Глава региона пожелал новому наставнику "ястребов" боевого настроя.

На Вас ляжет высокая ответственность за достижение результатов, - сказал Назаров. - У нас болельщик очень требовательный, очень избирательный. И малейшие недоработки воспринимаются очень болезненно. Главное, чтобы у команды был дух!

Андрей Скабелка заявил, что намерен добиваться высоких результатов с "Авангардом" и вернуть в команду воспитанников омской школы: "Есть много молодых талантливых ребят. Они разбросаны по командам. Для меня главное, если ты выходишь на лёд, то ты должен быть всем сердцем и душой за "Авангард". И здесь не возраст важен!".