Омский губернатор встретился с новым главным тренером "Авангарда"
Спорт  •   5 апреля 2017, 07:02, последнее обновление 5 апреля 2017, 09:50  •  печать

Омский губернатор встретился с новым главным тренером "Авангарда"

Автор:

Виктору Назарову представили нового наставника "ястребов" Андрея Скабелку.

Накануне губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с президентом хоккейного клуба "Авангард" Владимиром Шалаевым и главным тренером команды Андреем Скабелкой. Глава региона пожелал новому наставнику "ястребов" боевого настроя.

На Вас ляжет высокая ответственность за достижение результатов, - сказал Назаров. - У нас болельщик очень требовательный, очень избирательный. И малейшие недоработки воспринимаются очень болезненно. Главное, чтобы у команды был дух!

Андрей Скабелка заявил, что намерен добиваться высоких результатов с "Авангардом" и вернуть в команду воспитанников омской школы: "Есть много молодых талантливых ребят. Они разбросаны по командам. Для меня главное, если ты выходишь на лёд, то ты должен быть всем сердцем и душой за "Авангард". И здесь не возраст важен!".

Теги  •  #Андрей Скабелка #ХК Авангард

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске будут судить врача, за деньги отправлявшего омичей на больничный  •  сегодня, 11:25
Омский предприниматель пойдёт под суд за неуплаченные 10 млн рублей налогов  •  сегодня, 10:57  •   1
В Омске совершено нападение на бригаду скорой помощи  •  сегодня, 10:44  •   1
Министром образования Омской области стала Татьяна Дернова  •  сегодня, 10:30  •   1
Омские власти заявляют, что банкротства "Тепловой компании" не будет  •  сегодня, 10:20
Запуск тяжёлой ракеты "Ангара" перенесли на 2018 год из-за налаживания производства в Омске  •  сегодня, 07:20  •   1
Еще новости
Дача весна 240Х400