Владимир Соботка расторг контракт с омским "Авангардом"
Спорт  •   5 апреля 2017, 07:43, последнее обновление 5 апреля 2017, 09:49  •  печать

Владимир Соботка расторг контракт с омским "Авангардом"

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Нападающий Владимир Соботка не стал дожидаться окончания своего трёхлетнего контракта с "Авангардом". Трудовое соглашение расторгнуто досрочно по соглашению сторон.

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил о расторжении контракта нападающего Владимира Соботки с омским "Авангардом". В минувшем сезоне форвард провёл в составе "ястребов" 53 матча, набрав 40 (12+28) очков при показателе полезности "+18" и 46 минутах штрафа.

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев назвал расторжение трудового договора по соглашению сторон с ведущим нападающим "техническим моментом". "У Соботки истёк трёхлетний контракт, мы не стали дожидаться 30 апреля и прервали действие соглашения. Безусловно, мы хотим сохранить Соботку, но пока переговоры никак не двигаются", - приводит слова Шалаева "Р-Спорт".

Теги  •  #Владимир Соботка #ХК Авангард

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