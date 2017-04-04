Баскетболистки "Нефтяника" вышли в полуфинал розыгрыша плей-офф Суперлиги

Второй матч серии между "Нефтяником" и "Динамо-2", получился не настолько упорным, как московский, где победитель определился лишь в овертайме. Начиная со второй четверти, преимущество "бордовых" с каждой минутой становилось всё более явным. Окажись они чуть точнее в завершающей стадии атак, уже к большому перерыву исход противостояния был бы предрешён.

В третьем периоде, омичек, как говорится, прорвало, и отрыв в счёте стал расти как на дрожжах: 38:28, 47:34, 56:35. Особенно успешно атаковала неприятельское кольцо Елена Ёлгина, настрелявшая за десятиминутку 11 очков. Удачно вошла в игру со скамейки Любовь Турченюк, а в борьбе под щитами не было равных Виктории Едомахе. Нельзя не отметить и полезные действия капитана хозяек Алёны Базинской, отметившуюся в итоговом протоколе 13 очками, 6 голевыми передачами, 5 перехватами и 4 подборами.

В заключительном игровом отрезке чуда не произошло, и финальная сирена зафиксировала убедительную победу "нефтяных" - 75:55. Таким образом, омские баскетболистки стали первыми полуфиналистками Суперлиги. Следующим соперником дружины Елены Лазуткиной станет "Ростов-Дон-ЮФУ", переигравший сегодня "Ставропольчанку-СКФУ" - 78:62. Серия стартует 11 апреля в Омске.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч.

"Нефтяник" (Омская область) - "Динамо-2" (Москва) - 75:55 (23:20, 11:8, 24:15, 17:12).

"Нефтяник": Ёлгина (17), Турченюк (13), Базинская (13), Паневина (10), Воробьёва (7), Матвиенко (7), Едомаха (6), Матросова (2), Чинаева, Павлова, Дереча.

Счёт в серии: 2-0 (79:72 ОТ, 75:55).