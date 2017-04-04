Максим Сушинский: Омичей преследуют непонятные информационные вбросы
Спорт  •   4 апреля 2017, 22:20, последнее обновление 4 апреля 2017, 22:44  •  печать

Максим Сушинский: Омичей преследуют непонятные информационные вбросы

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Бывший нападающий "Авангарда" Максим Сушинский опроверг прошедшую ранее в СМИ информацию о том, что ему предложили стать генеральным менеджером омского хоккейного клуба.

Максим Сушинский, которого в "Авангарде" называют "символом команды", в сезонах 1997 – 2005 провел за омский ХК 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 239 передач, набрал 486 минут штрафа. В 2013 году он ушел из хоккея в бизнес. На днях в СМИ прошла информация о том, что с Сушинском ведутся переговоры о возвращении в "Авангард" в статусе генерального менеджера команды. Возможно, это было связано со сменой главного тренера ХК - эту должность занял Андрей Скабелка. Напомним, кадровое решение было принято по итогам хоккейного сезона, в котором "Авангард" уступил казанскому "Ак Барсу".

В интервью Sports.ru Максим Сушинский подчеркнул, что поддерживает отношения с партнерами по "Авангарду", два раза в неделю выходит на лед, играя за ветеранов, однако перспективу возвращения в "Авангард" форвард назвал "неудачной шуткой". "Я думаю, кто-то неудачно пошутил. Но, конечно, это не правда, никто из руководства "Авангарда" со мной не связывался. Вообще омичей в последнее время преследуют какие-то непонятные информационные вбросы", - пояснил Максим Сушинский.

Теги  •  #Максим Сушинский #ХК Авангард #хоккей

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