Максим Сушинский: Омичей преследуют непонятные информационные вбросы

Максим Сушинский, которого в "Авангарде" называют "символом команды", в сезонах 1997 – 2005 провел за омский ХК 412 матчей, забросил 171 шайбу, сделал 239 передач, набрал 486 минут штрафа. В 2013 году он ушел из хоккея в бизнес. На днях в СМИ прошла информация о том, что с Сушинском ведутся переговоры о возвращении в "Авангард" в статусе генерального менеджера команды. Возможно, это было связано со сменой главного тренера ХК - эту должность занял Андрей Скабелка. Напомним, кадровое решение было принято по итогам хоккейного сезона, в котором "Авангард" уступил казанскому "Ак Барсу".

В интервью Sports.ru Максим Сушинский подчеркнул, что поддерживает отношения с партнерами по "Авангарду", два раза в неделю выходит на лед, играя за ветеранов, однако перспективу возвращения в "Авангард" форвард назвал "неудачной шуткой". "Я думаю, кто-то неудачно пошутил. Но, конечно, это не правда, никто из руководства "Авангарда" со мной не связывался. Вообще омичей в последнее время преследуют какие-то непонятные информационные вбросы", - пояснил Максим Сушинский.