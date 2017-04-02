Баскетболистки "Нефтяника" одержали первую победу в плей-офф

История взаимоотношений сегодняшних соперников в регулярном первенстве 2016/2017 насчитывает 4 встречи. В первой из них, сыгранной 17 декабря в Москве, сильнее оказались хозяйки площадки, в остальных трёх успех неизменно сопутствовал "Нефтянику". Учитывая кубковый опыт "бордовых" (три года подряд команда неизменно завоёвывала медали), а также преимущество своего поля, большинство специалистов роль фаворита в этой серии отводило именно омскому клубу. Однако у "Динамо-2" было другое мнение на этот счёт.

Не самое удачное начало (3:8) не выбило "бело-голубых" из колеи. Дружине Дмитрия Федосеева удалось наладить игру в защите и существенно улучшить свой процент попадания. Буквально за четыре минуты ситуация кардинально изменилась – 20:10 после трёхочкового попадания Анны Зайцевой. Тренерскому штабу гостей не оставалось другого выхода, кроме как брать тайм-аут и приводить своих игроков в чувство. Полученные наставления помогли "нефтяным" проснуться и в оставшееся до перерыва время они немного сократили отставание – 21:14.

Во второй четверти благодаря результативной игре Яны Паневиной (8 очков) омичкам удалось настигнуть своих оппоненток, но удачные действия в концовке Элеоноры Олейниковой позволили динамовкам вновь повести в счёте – 40:35. В третьей десятиминутке столичная молодёжь (средний возраст коллектива 18 с половиной лет) сумела не только сохранить своё преимущество, но и увеличить его до семи очков.

Отчаянные попытки "Нефтяника" ликвидировать разницу в счёте и переломить ход неудачно складывающегося для них поединка большую часть четвёртого периода оставались тщетными. Команде удалось существенно прибавить, но ей откровенно не везло при бросках со средней дистанции и особенно из-под кольца. За 2 минуты 16 секунд до конца основного времени очередной точный выстрел Олейниковой, казалось бы, снял все вопросы об исходе матча – 67:58. Но гостьи не дрогнули и продемонстрировали настоящий сибирский характер. За четыре секунды до сирены Ксения Чинаева перехватила мяч, переадресовала его Алёне Базинской и капитан "бордовых" точным броском из-за трёхочковой дуги перевела встречу в овертайм – 69:69.

В заключительном игровом отрезке шансы на итоговый успех были у каждой из сторон, но в решающие мгновения сказался опыт подшефных Елены Лазуткиной – 73:79 и серия переезжает в Омск. Второй, а при необходимости и третий матч пройдут в игровом зале ЦОП "Авангард" 4 и 5 апреля. Начало поединков в 18.00.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион. Плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч.

"Динамо-2" (Москва) – "Нефтяник" (Омская область) – 73:79 ОТ (21:14, 19:21, 18:16, 11:18, 4:10).

"Нефтяник": Паневина (16), Базинская (12), Чинаева (10), Едомаха (9), Матросова (9), Ёлгина (9), Матвиенко (7), Воробьёва (3), Павлова (2), Турченюк (2).