Омский шахматист Артемьев возглавил стартовый лист Carpos Open - 2017
Спорт  •  31 марта 2017, 09:19, последнее обновление 31 марта 2017, 10:00  •  печать

Омский шахматист Артемьев возглавил стартовый лист Carpos Open - 2017

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Международный шахматный турнир пройдёт в столице Македонии с 1 по 8 апреля.

В городе Скопье через два дня стартует крупный опен-турнир с призовым фондом более десяти тысяч евро. За титул сильнейшего поборются 215 игроков из 31 страны, каждому из которых предстоит провести по девять партий. 

Обладателем наивысшего рейтинга среди участников является уроженец Омска Владислав Артемьев - 2667. Главными конкурентами девятнадцатилетнего гроссмейстера, впервые принимающего участие в этих соревнованиях, станут хорват Зденко Кожул (2641), выигрывавший Carpos Open в 2013 году и болгарин Кирил Георгиев (2627), первенствовавший в Скопье в 2014 и 2016 годах.

Теги  •  #Владислав Артемьев #шахматы

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