Волейболистки "Омь-СибГУОР" уступили в стартовом матче финального этапа

В Волгодонске начались игры финального этапа Высшей лиги "Б" по волейболу среди женщин. В шестёрку лучших команд второго дивизиона наряду с местным "Импульсом", тульской "Тулицей", столичным "Лучом", иркутской "Ангарой" и пензенским клубом "Университет-Визит" пробился и дебютант сезона - "Омь-СибГУОР".

В стартовом матче омичкам достался очень непростой соперник - "Тулица". О силе этого коллектива главный тренер "Оми" Анна Плигунова предупреждала ещё до старта турнира, называя представительниц города пряников и самоваров одним из фаворитов соревнований.

В первом сете сибирячкам удалось потрепать нервы более опытным оппоненткам. Провалившись в дебюте (1:6), наши девушки взяли себя в руки и не только ликвидировали отставание, но и вышли вперёд - 8:6. Равная борьба продолжалась до счёта 12:12, после чего последовал стремительный рывок подшефных Екатерины Леоновой. Итог партии - 16:25.

По схожему сценарию проходил и второй игровой отрезок. Сначала команды шли вплотную - 7:8, однако в середине и особенно в концовке преимущество "Тулицы" не вызывало никаких сомнений. - 14:25. В заключительной партии тульская дружина не сбавила оборотов (17:25) и уверенно довела дело до победы - 0:3.

Объективно шансов у нас было немного, - признала Анна Плигунова. - Сама игра сегодня получалась лишь эпизодами. Раз хорошо сыграли, потом провалились… Очень волнообразно. Команда у Тулы намного опытнее, это однозначно. Есть люди, которые прошли хорошую школу Суперлиги. Нам нужно было играть на сто процентов в полную силу. Подводила неуверенность, но эпизоды неплохие всё же проходили! Всё приходит с опытом. Нужно расти дальше!

Во втором матче дня "Луч" не оставил шансов "Ангаре" - 3:0 (25:17, 25:20, 25:20). Игры второго тура, в котором встретятся "Тулица" - "Луч", "Омь-СибГУОР" - "Университет-Визит", "Ангара" - "Импульс", пройдут 29 марта.

Чемпионат России по волейболу среди женских команд. Высшая лига "Б". Финальный этап. 1-й тур.

"Омь-СибГУОР" (Омская область) - "Тулица" (Тула) - 0:3 (16:25, 14:25, 17:25).