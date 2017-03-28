Шведский форвард Юхан Сундстрём близок к переходу в "Авангард"

По информации источника агентства о заключении контракта с 24-летним центральным нападающим будет объявлено по окончании текущего сезона в Швеции. В регулярном чемпионате 2016/2017 Сундстрём стал вторым бомбардиром "Фрелунды", отыграв за свой клуб 45 встреч, в которых отметился 38 (12+26) набранными очками.

За плечами габаритного (190 см, 93 кг) хоккеиста также имеется трёхлетний опыт выступления в сильнейших заокеанских лигах: 11 матчей в НХЛ (за "Нью-Йорк Айлендерс") и 171 игра в АХЛ. Мастерство Сундстрёма было по достоинству оценено и тренерским штабом национальной сборной, в составе которой он принял участие в чемпионате мира 2016 года.