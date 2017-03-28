Шведский форвард Юхан Сундстрём близок к переходу в "Авангард"
Спорт  •  28 марта 2017, 10:42  •  печать

Шведский форвард Юхан Сундстрём близок к переходу в "Авангард"

Автор:

Как сообщает "Р-Спорт", стороны уже достигли договорённости о сотрудничестве на следующий сезон.

По информации источника агентства о заключении контракта с 24-летним центральным нападающим будет объявлено по окончании текущего сезона в Швеции. В регулярном чемпионате 2016/2017 Сундстрём стал вторым бомбардиром "Фрелунды", отыграв за свой клуб 45 встреч, в которых отметился 38 (12+26) набранными очками.

За плечами габаритного (190 см, 93 кг) хоккеиста также имеется трёхлетний опыт выступления в сильнейших заокеанских лигах: 11 матчей в НХЛ (за "Нью-Йорк Айлендерс") и 171 игра в АХЛ. Мастерство Сундстрёма было по достоинству оценено и тренерским штабом национальной сборной, в составе которой он принял участие в чемпионате мира 2016 года.

Теги  •  #ХК Авангард #хоккей

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мирослав В-ов  •  28 марта 2017, 11:35

Если Соботка уедет в НХЛ, то вряд ли шведский нападающий полноценно его заменит.

Ответить
Последние новости
В Омской области умирает больше людей, чем рождается  •  сегодня, 12:33
Омич на ВАЗе сбил 7-летнюю девочку прямо на "зебре"  •  сегодня, 12:24  •   1
Центр Омска остался без света  •  сегодня, 12:09
В Омске женщина на "Ладе" врезалась в иномарку с детьми в салоне  •  сегодня, 11:55
В апреле на свободу может выйти Юрий Гамбург  •  сегодня, 11:39
Мокрый снег спровоцировал более 20 автоаварий в Омске  •  сегодня, 11:36
Еще новости
Дача весна 240Х400