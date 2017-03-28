СМИ сообщили о возможном появлении в "Авангарде" Дмитрия Квартальнова
Спорт  •  28 марта 2017, 09:41, последнее обновление 28 марта 2017, 10:10  •  печать

СМИ сообщили о возможном появлении в "Авангарде" Дмитрия Квартальнова

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Портал Championat.com рассказал о контактах омского клуба с экс-наставником ЦСКА.

По данным издания, в настоящее время идут переговоры и обсуждаются финансовые условия контракта между "Авангардом" и 51-летним Дмитрием Квартальновым. Лучший тренер КХЛ сезона 2015/2016 несколько дней назад был уволен из ЦСКА после неудачного выступления в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Помимо московских армейцев в его послужном списке значится работа в "Северстали" и "Сибири".  

Напомним, об увольнении тренерского штаба ХК "Авангард" во главе с Фёдором Канарейкиным стало известно 21 марта, после вылета клуба из плей-офф по итогам серии с "Ак Барсом".

Теги  •  #Дмитрий Квартальнов #тренер #ХК Авангард #хоккей

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  28 марта 2017, 12:11

Специалист хороший. ЦСКА он неплохо руководил, но Кубок Гагарина так и не удалось выиграть.

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Виктор Монин  •  28 марта 2017, 10:00

Теоретически главным тренером "Авангарда" может стать любой из свободных пока специалистов. В их числе и Квартальнов.

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