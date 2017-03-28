СМИ сообщили о возможном появлении в "Авангарде" Дмитрия Квартальнова

По данным издания, в настоящее время идут переговоры и обсуждаются финансовые условия контракта между "Авангардом" и 51-летним Дмитрием Квартальновым. Лучший тренер КХЛ сезона 2015/2016 несколько дней назад был уволен из ЦСКА после неудачного выступления в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Помимо московских армейцев в его послужном списке значится работа в "Северстали" и "Сибири".

Напомним, об увольнении тренерского штаба ХК "Авангард" во главе с Фёдором Канарейкиным стало известно 21 марта, после вылета клуба из плей-офф по итогам серии с "Ак Барсом".