Фёдор Канарейкин: "Из этого состава мы выжали всё"
Спорт  •  24 марта 2017, 12:00, последнее обновление 24 марта 2017, 13:37  •  печать

Фёдор Канарейкин: "Из этого состава мы выжали всё"

Автор:

Бывший главный тренер "Авангарда" поделился своими впечатлениями от сезона.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Фёдор Леонидович отметил, что доволен своей работой в Омске и признал, что в полуфинальном противостоянии Восточной конференции между "Авангардом" и "Ак Барсом" победил сильнейший.

- Вы вернулись в хоккей после тяжёлой болезни. Работа помогла в психологическом плане?

- Я просто вернулся к жизни, к которой я привык. Постоянно ощущал поддержку ветеранов и людей, с которыми я играл. Конечно, не сразу почувствовал себя в своей стихии, но спустя короткое время всё пошло-поехало. Самое главное - мы со штабом не разочаровали ожиданий и хорошего отношения болельщиков. Они остались довольны сезоном. Хотел бы выразить респект всей команде, которую в Омске назвали самой характерной за последние годы.

- Своей работой в сибирском клубе довольны?

- Абсолютно. Когда пришёл в команду, был закрыт вопрос предсезонной подготовки. Задачей на сезон стал выход в финал конференции. Наш штаб хорошо поработал, и в этой "регулярке" "Авангард" набрал больше очков, чем в прошлом чемпионате, когда занял первое место на Востоке. Прибавили наши конкуренты - "Магнитка" и "Ак Барс". На "Западе" подтянулись "Локомотив" и московское "Динамо", не говоря уже о фаворитах из Санкт-Петербурга.

- Что же случилось в плей-офф?

- После уверенного чемпионата правильно подвели команду к решающим матчам - все основные игроки были в строю. В первой серии лишний раз слетали во Владивосток, противостояние с "Ак Барсом" получилось интересным и плотным. Победил сильнейший, но, окажись мы более удачливыми в ключевых моментах, могли пройти дальше. Из этого состава мы выжали всё.

Теги  •  #Федор Канарейкин #ХК Авангард #хоккей

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Николай Каринин  •  24 марта 2017, 12:14

С "Адмиралом" слишком долго возились, вот и не хватило сил на "Ак Барс". И удачи, конечно.

Ответить
Последние новости
Подрядчик работ на буферных прудах Омского НПЗ подаст в суд на Росприроднадзор  •  сегодня, 17:20
Омская область вошла в топ-5 регионов по просроченным кредитам  •  сегодня, 16:55
В Омской области обновят 180 км железнодорожных путей  •  сегодня, 16:30  •   1
Омичам представили город будущего без метро и "Фёдоровки"  •  сегодня, 15:48  •   1
В омском Фонде капремонта после 4 апреля будет новый руководитель  •  сегодня, 15:29
Омич украл с работы сейф и унёс домой в рюкзаке  •  сегодня, 15:10  •   1
Еще новости
Дача весна 240Х400