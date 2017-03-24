Фёдор Канарейкин: "Из этого состава мы выжали всё"

В интервью "Спорт-Экспрессу" Фёдор Леонидович отметил, что доволен своей работой в Омске и признал, что в полуфинальном противостоянии Восточной конференции между "Авангардом" и "Ак Барсом" победил сильнейший.



- Вы вернулись в хоккей после тяжёлой болезни. Работа помогла в психологическом плане?



- Я просто вернулся к жизни, к которой я привык. Постоянно ощущал поддержку ветеранов и людей, с которыми я играл. Конечно, не сразу почувствовал себя в своей стихии, но спустя короткое время всё пошло-поехало. Самое главное - мы со штабом не разочаровали ожиданий и хорошего отношения болельщиков. Они остались довольны сезоном. Хотел бы выразить респект всей команде, которую в Омске назвали самой характерной за последние годы.



- Своей работой в сибирском клубе довольны?



- Абсолютно. Когда пришёл в команду, был закрыт вопрос предсезонной подготовки. Задачей на сезон стал выход в финал конференции. Наш штаб хорошо поработал, и в этой "регулярке" "Авангард" набрал больше очков, чем в прошлом чемпионате, когда занял первое место на Востоке. Прибавили наши конкуренты - "Магнитка" и "Ак Барс". На "Западе" подтянулись "Локомотив" и московское "Динамо", не говоря уже о фаворитах из Санкт-Петербурга.



- Что же случилось в плей-офф?



- После уверенного чемпионата правильно подвели команду к решающим матчам - все основные игроки были в строю. В первой серии лишний раз слетали во Владивосток, противостояние с "Ак Барсом" получилось интересным и плотным. Победил сильнейший, но, окажись мы более удачливыми в ключевых моментах, могли пройти дальше. Из этого состава мы выжали всё.