В главные тренеры омского "Авангарда" прочат Андрея Скабелку

Спустя день после вылета омских ястребов из плей-офф в федеральных СМИ появилась информация о том, что главного тренера "Авангарда" Фёдора Канарейкина сменит экс-наставник "Сибири" Андрей Скабелка.

Сразу несколько федеральных СМИ сообщили о грядущем уходе главного тренера омского хоккейного клуба "Авангард" Фёдора Канарейкина. По данным championat.com, его место займёт бывший наставник "Сибири" Андрей Скабелка. В его тренерский штаб войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

В пресс-службе омского клуба информацию о грядущих кадровых перестановках не подтвердили, но и не опровергли.

- Мы слухи не комментируем, - заявил пресс-атташе "Авангарда" Олег Малицкий.

Напомним, накануне, 19 марта, "Авангард" сыграл свой последний матч в нынешнем плей-офф. Подопечные Фёдора Канарейкина пропустили пять шайб от казанского "Ак-Барса", и при этом не сумели ни разу поразить ворота соперника. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу казанцев.