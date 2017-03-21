Омич Артём Манукян получил приглашение в молодёжную сборную России
Спорт  •  21 марта 2017, 14:29, последнее обновление 21 марта 2017, 14:58  •  печать

Омич Артём Манукян получил приглашение в молодёжную сборную России

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Самый результативный хоккеист регулярного чемпионата МХЛ оказался единственным представителем "Омских Ястребов" в команде Валерия Брагина.

Тренерский штаб российской "молодёжки" назвал имена кандидатов на участие в Турнире пяти наций в Чехии. В первом созыве обновлённой сборной (игроки не старше 1998 г. р.) оказалось 28 хоккеистов:

Вратари: Илья Коновалов ("Локо"), Дмитрий Лозебников ("Стальные Лисы"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева").

Защитники: Дмитрий Алексеев ("Челмет"), Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалёв (все - "Локо"), Егор Зайцев, Александр Севостьянов (оба - "Динамо" Бшх), Роман Кривошеев ("СКА-Серебряные Львы"), Даниил Курашов ("Адмирал"), Леонид Лавриненко ("Белые Медведи"), Константин Чернюк ("Динамо" СПб).

Нападающие: Данил Веряев ("Чайка"), Антон Васильев, Антон Назаревич (оба - "Динамо" СПб), Геогорий Иванов, Артур Каюмов, Данила Цыганов (все - "Локо"), Владислав Кара ("Ирбис"), Кирилл Кошурников ("Челмет"), Артём Манукян ("Омские Ястребы"), Юрий Муравьёв (ТХК), Алексей Полодян ("СКА-Серебряные Львы"), Максим Рассейкин ("Авто"), Андрей Ревацкий (МХК "Спартак"), Игорь Швырев ("Стальные Лисы"), Марсель Шолохов ("Белые Медведи").

Артём Манукян

Окончательный состав, в который войдут 23 игрока, будет сформирован по итогам сбора в подмосковном Новогорске. Турнир пяти наций пройдёт в чешском городе Пьештяны с 1 по 6 апреля.

Теги  •  #ХК Омские ястребы #хоккей

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