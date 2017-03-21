Баскетболистки "Нефтяника" обеспечили себе третье место в Суперлиге

Несмотря на то, что хозяйкам паркета противостоял аутсайдер, потерявший даже теоретические шансы на попадание в плей-офф, встреча получилась очень напряжённой. В первой четверти "Нефтяник", как и положено фавориту, смотрелся предпочтительнее и создал неплохой задел на будущее - "+15". Во втором периоде ситуация на площадке кардинально изменилась: уже УГМК диктовал свои условия и к большому перерыву практически выравнял положение - 32:31.

Во второй половине матча противники поочерёдно вели в счёте, но ни одной из команд не удалось оторваться больше чем на 5 очков. В концовке основного времени ближе к победе были гостьи, выигрывавшие 61:66 за одну минуту четырнадцать секунд до сирены. Однако два точных выстрела капитана омичек Алёны Базинской перевели встречу в овертайм.

Первая дополнительная пятиминутка победителя не выявила - 80:80, а во второй "нефтяные", благодаря результативным действиям Ксении Чинаевой и Елены Ёлгиной, склонили-таки чашу весов на свою сторону.

У нас очень непредсказуемый чемпионат, где нельзя говорить, что одна команда слабее всех остальных, - отметила по окончании матча главный тренер победителей Елена Лазуткина. - У УГМК некоторых баскетболисток привлекали к играм основной команды, и потому они оказались в нижней части турнирной таблицы. Думаю, играй они все матчи боевым составом, занимали бы место в серединке. Мы должны были сыграть иначе. Игра могла бы сложиться легче, не почувствуй мы так рано вкус возможной победы. Первая четверть "+15", вторая "-14"... УГМК почувствовали уверенность в своих силах, а мы, наоборот, потеряли нить игры. Из-за этого и получилась такая интрига.

В заключительном поединке "гладкого" чемпионата 21 марта "бордовые" вновь встретятся с уральскими баскетболистками. В этот же день определится соперник омичек по первому раунду плей-офф, которым в зависимости от результатов последнего тура станет один из трёх следующих клубов: "Ставропольчанка-СКФУ", "Динамо-2 и "Ника".

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

"Нефтяник" (Омская область) - "УГМК-Юниор" (Екатеринбург) - 93:86 ОТ (23:8, 9:23, 15:16, 21:21, 12:12, 13:6).

"Нефтяник": Чинаева (23), Ёлгина (22), Базинская (20), Матросова (12), Матвиенко (8), Паневина (3), Турченюк (2), Едомаха (2), Воробьёва (1), Дереча.