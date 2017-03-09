Баскетболистки "Нефтяника" дважды переиграли дублёров московского "Динамо"

Повторный поединок (первый завершился победой "Нефтяника" 75:68), состоявшийся в Международный женский день, завершился уверенной победой омского клуба 68:51. Решающий рывок хозяйки площадки совершили в середине третьей четверти, за пять с половиной минут увеличив отрыв в счёте с 5 до 16 очков. Главными действующими лицами матча стали центровая "бордовых" Виктория Едомаха, остановившаяся в двух шагах от "дабл-дабла" (19 очков и 8 подборов) и её подруга по команде разыгрывающая Елена Ёлгина, добавившая к своим 11 результативным баллам 8 голевых передач.

Игра была непростая, но всё-таки мы смогли сыграть командой, особенно в защите. От неё пошло и нападение, и быстрая игра. Здорово помогли перехваты, грамотно сыграли индивидуально. Все девчонки молодцы, все боролись, - отметила капитан "нефтяных" Алёна Базинская.

Удачное начало домашней серии позволило омичкам перебраться на четвёртое место в Суперлиге. Учитывая тот факт, что занимающие вторую-третью строчку "Ростов-Дон-ЮФУ" и "Политех СамГТУ" имеют в своём активе всего на одну победу больше и в следующем туре встречаются между собой, у "Нефтяника" есть неплохие шансы закончить регулярный чемпионат в тройке сильнейших. Для этого нашим девушкам необходимо успешно провести четыре оставшиеся домашние встречи: 11-12 марта с сыктывкарской "Никой" и 20-21 марта с "УГМК-Юниором" из Екатеринбурга.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

"Нефтяник" (Омская область) - "Динамо-2" (Москва) 68:51 (14:13, 17:13, 21:11, 16:14).

"Нефтяник": Едомаха (19), Базинская (13), Ёлгина (11), Паневина (9), Чинаева (7), Матросова (6), Матвиенко (3), Турченюк, Павлова, Дереча, Корсакова.