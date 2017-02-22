Баскетболистки "Нефтяника" дали бой лидеру Суперлиги

Накануне встречи омички столкнулись с серьёзными кадровыми потерями. Из-за болезни не смогла выйти на паркет один из лидеров команды Виктория Едомаха. Кроме того, не в оптимальных кондициях находилась не до конца выздоровевшая Елена Ёлгина. Тем не менее первая половина встречи осталась за хозяйками, поочерёдно закончившими в свою пользу сначала первую четверть - 14:12, а за ней и вторую - 16:10. Особенно ярко действовала в эти минуты главный снайпер "бордовых" Яна Паневина, настрелявшая до перерыва 17 очков.

На старте третьего периода динамовкам удалось организовать погоню, начало которой положила результативная игра воспитанницы омского баскетбола Екатерины Поляшовой. Уже к 26-й минуте от преимущества "Нефтяника" не осталось и следа - 32:33, а перед заключительным игровым отрезком преимущество безусловного лидера Суперлиги (всего одно поражение в 30 матчах) достигло семи очков.

Переломить ход неудачно складывающегося поединка в заключительной десятиминутке сибирячкам не удалось. Вернуться в игру "нефтяным" помешала, прежде всего, усталость лидеров (Яна Паневина провела на площадке 38 минут, а Ксения Чинаева - 36) и короткая скамейка запасных. Уверенно действовали в концовке и соперницы, ведомые олимпийской чемпионкой 1992 года Элен Шакировой. Итоговый результат - 59:66 в пользу "Динамо-Фарм".

Я впервые в карьере играла против команды из родного города, и потому мне очень хотелось проявить себя, - призналась после матча самый результативный игрок в составе гостей Екатерина Поляшова. - Думаю, у меня всё получилось. Пока ещё я потихоньку вливаюсь в игровую модель "Динамо", и мне это нравится. Элен Рафаэловна очень требовательный тренер, но это как раз то, что нужно молодым игрокам. Мне нравится с ней работать! "Нефтяник" мне понравился. Команда борется до последних секунд, не даёт расслабиться. Хороший спарринг-партнёр, сильный. Думаю, в финале мы с "Нефтяником" точно увидимся!

Повторный поединок состоится 22 февраля в игровом зале ЦОП "Авангард". Начало противостояния в 18 часов.

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига. Первый дивизион.

Политех-СамГТУ (Самара) - "Нефтяник" (Омская область) - 59:66 (14:12, 16:10, 9:24, 20:20).

"Нефтяник": Паневина (24), Чинаева (13), Матросова (10), Ёлгина (5), Базинская (3), Воробьёва (2), Павлова (2), Турченюк.