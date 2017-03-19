Спектакль окончен. "Авангард" провалился в Казани и вылетел из плей-офф

В заключительной игре сезона "ястребы" разочаровали своих поклонников, по всем статьям уступив "Ак Барсу".

Шестая встреча данного противостояния началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Гимаеве. Прославленный хоккеист, заслуженный тренер России, известный комментатор и эксперт скончался 18 марта во время матча ветеранов в Туле.

Два изменения в стартовый протокол по сравнению с предыдущим поединком внёс тренерский штаб казанцев. Не вышедших на лёд Василия Токранова и капитана команды Александра Свитова заменили Денис Голубев и Андрей Чибисов. Гости приняли решение сохранить победный состав и выставили те же игровые сочетания, что и два дня назад.

Подгоняемые родными трибунами хоккеисты "Ак Барса" взяли с места в карьер и уже через четыре минуты добились успеха. Отличился Фёдор Малыхин, с близкого расстояния завершивший комбинацию своих партнёров в большинстве - 1:0. Забив быстрый гол, хозяева не сбавили оборотов и продолжили нагнетать давление у неприятельских ворот. Особенно усердствовало звено Андрея Попова, раз за разом переигрывавшее своих визави, но надёжно действовал на последнем рубеже Доминик Фурх.

Во втором периоде характер игры остался прежним и вскоре после возобновления встречи "барсам" удалось удвоить преимущество в счёте. Необязательное удаление Петра Хохрякова за толчок в чужой зоне реализовал Иржи Секач. А ещё через 86 секунд великолепный кистевой бросок Артёма Лукоянова поставил омичей в весьма затруднительное положение - 3:0.

История хоккея знает немало случаев, когда фора в три шайбы была ликвидирована, однако "Авангард" в этот вечер действовал крайне невыразительно. В попытках встряхнуть своих подопечных Фёдор Канарейкин даже выпустил на лёд габаритного 18-летнего защитника Сергея Орлова, который вызвал на бой Голубева, в предыдущих моментах действовавшего в излишне провокационной манере. Полноценной драки не получилось, так как форвард предпочёл не отвечать на агрессию и ценой нескольких пропущенных ударов заработал для своей команды четыре минуты численного преимущества.

На 34-й минуте "зелёные" к радости собственных болельщиков в четвёртый раз огорчили Фурха, а в заключительной двадцатиминутке "размочили" и его сменщика Олега Шилина, установив окончательный результат - 5:0. Таким образом, "Авангард" третий год подряд закончил своё выступление в плей-офф во втором раунде.

Розыгрыш Кубка Гагарина продолжится финалами конференций. Первыми 23 марта вступят в борьбу представители Запада - СКА и "Локомотив". Днём позже схватку за титул лучшего клуба на Востоке начнут "Металлург" и "Ак Барс".

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/2 финала конференции "Восток". Матч № 6.

Ак Барс (Казань) - Авангард (Омская область) - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).

1:0 - Малыхин (Азеведо, Ткачёв) - 04:08 (5х4).

2:0 - Секач (Ткачёв, Малыхин) - 25:20 (5х4).

3:0 - Лукоянов (Захарчук, Малыхин) - 26:46.

4:0 - Ткачёв (Чибисов, Захарчук) - 34:00.

5:0 - Яруллин (Секач, Мусин) - 53:27 (5х3).

Вратари: Гарипов - Фурх (Шилин, 40:00).

Броски: 35 (11-14-10) - 21 (3-9-9).

Штраф: 20 (2-2-16) - 30 (4-16-10).

Счёт в серии: 4-2 (2:1 ОТ, 2:0, 3:4 ОТ, 2:1, 1:4, 5:0).