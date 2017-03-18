Первый блин комом. Омич Малиновский занял 86-е место на этапе Кубка мира по биатлону
Спорт  •  18 марта 2017, 12:41, последнее обновление 18 марта 2017, 12:46  •  печать

Первый блин комом. Омич Малиновский занял 86-е место на этапе Кубка мира по биатлону

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Четыре промаха на двух огневых рубежах стоили талантливому юниору попадания в гонку преследования.

Накануне вечером в норвежском Холменколлене состоялась заключительная в этом году мужская спринтерская гонка в рамках Кубка мира. Победителем на этой дистанции стал хозяин трассы 23-летний Йоханнес Бё, опередивший на 13,6 секунды француза Мартена Фуркада. Замкнул тройку сильнейших россиянин Антон Шипулин.

Не лучшим образом дебютировал в элите биатлона триумфатор юниорского чемпионата мира - 2017 Игорь Малиновский, не сумевший справиться со стрельбой. Четыре незакрытые мишени (по две на каждом огневом рубеже) отбросили его на 86-е место с отставанием от лидера более трёх минут.

Сильно разочаровался, но ничего страшного, будем делать выводы, - признался Игорь в прямом эфире телеканала "Матч ТВ". - Первая гонка, первый блин комом. Такое бывает. Будем готовиться к следующему сезону. Думаю, что не смог перестроится с гонки на стрельбу. Не смог среагировать. На стойке не смог справиться с ветром. Обидно, конечно, хотелось бы в преследовании отыграться за эту гонку. По пятибальной шкале оценю результат на четверку.

Финиш за пределами топ-60 не позволил омскому биатлонисту принять участие в пасьюте, который пройдёт сегодня, 18 марта, в день его двадцатилетия.

Малый хрустальный глобус Кубка мира - 2017 в спринте завоевал безусловный лидер современного биатлона Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, расположившийся на шестой строчке.

Теги  •  #биатлон #Игорь Малиновский

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