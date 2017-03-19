Матч "Авангарда" с "Ак Барсом" начнётся с минуты молчания

Сегодня, 19 марта, в Казани состоится шестой матч полуфинала Восточной конференции КХЛ. Встреча "Ак Барса" и "Авангарда" начнётся с минуты молчания в память о хоккейном тренере и комментаторе Сергее Гимаеве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Известный хоккейный специалист скончался вчера, 18 марта, на 63-м году жизни. Сергею Гимаеву стало плохо во время матча ветеранов в Туле. Причиной смерти стал тромб.