Матч "Авангарда" с "Ак Барсом" начнётся с минуты молчания
Спорт  •  19 марта 2017, 10:44, последнее обновление 19 марта 2017, 12:57  •  печать

Матч "Авангарда" с "Ак Барсом" начнётся с минуты молчания

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Хоккеисты почтут память ушедшего из жизни Сергея Гимаева.

Сегодня, 19 марта, в Казани состоится шестой матч полуфинала Восточной конференции КХЛ. Встреча "Ак Барса" и "Авангарда" начнётся с минуты молчания в память о хоккейном тренере и комментаторе Сергее Гимаеве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Известный хоккейный специалист скончался вчера, 18 марта, на 63-м году жизни. Сергею Гимаеву стало плохо во время матча ветеранов в Туле. Причиной смерти стал тромб.

Теги  •  #КХЛ #плей-офф #Сергей Гимаев #ХК Авангард #ХК Ак Барс #хоккей

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Комментарии
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Nikita Pavlov  •  19 марта 2017, 13:05

Печальное известие. Соболезную родным и близким. Никто из нас не вечен и не знает когда придет конец..

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Юлия Скиба  •  19 марта 2017, 12:31

Жалко, еще мог бы жить и жить этот легендарный человек. А ребятам - больших успехов на льду.

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Александр Божежар  •  19 марта 2017, 11:35

У каждого человека своё время, жить с пользой и оставить после себя память как бы не просто звучало - сложно многим для понимания, тренер оставил добрую память о себе.

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