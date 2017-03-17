Омич Игорь Малиновский сегодня дебютирует в Кубке мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на первую мужскую дисциплину заключительного этапа Кубка Мира в норвежском Холменколлене. Участие в спринте примут восемь россиян во главе с Антоном Шипулиным. Под 54-м стартовым номером уйдёт на дистанцию дебютант соревнований Игорь Малиновский.

Хорошим результатом для омича, имеющего за плечами всего лишь одну взрослую гонку в карьере, станет финиш в топ-60. Попадание в число шестидесяти лучших спринтеров, дающее право стартовать на следующий день в пасьюте, стало бы прекрасным подарком ко дню рождения Малиновского, которому завтра, 18 марта, исполняется 20 лет.

Понаблюдать за развитием событий в прямом эфире можно будет на канале "Матч ТВ" сразу по окончании хоккейного матча "Авангард" - "Ак Барс". Начало трансляции запланировано на 21:25 по омскому времени.