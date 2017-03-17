Омич Игорь Малиновский сегодня дебютирует в Кубке мира по биатлону
Спорт  •  17 марта 2017, 11:59, последнее обновление 17 марта 2017, 11:59  •  печать

Омич Игорь Малиновский сегодня дебютирует в Кубке мира по биатлону

Автор:

Трёхкратный победитель юниорского чемпионата мира - 2017 пробежит спринтерскую гонку в Холменколлене.

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав на первую мужскую дисциплину заключительного этапа Кубка Мира в норвежском Холменколлене. Участие в спринте примут восемь россиян во главе с Антоном Шипулиным. Под 54-м стартовым номером уйдёт на дистанцию дебютант соревнований Игорь Малиновский.

Хорошим результатом для омича, имеющего за плечами всего лишь одну взрослую гонку в карьере, станет финиш в топ-60. Попадание в число шестидесяти лучших спринтеров, дающее право стартовать на следующий день в пасьюте, стало бы прекрасным подарком ко дню рождения Малиновского, которому завтра, 18 марта, исполняется 20 лет.

Понаблюдать за развитием событий в прямом эфире можно будет на канале "Матч ТВ" сразу по окончании хоккейного матча "Авангард" - "Ак Барс". Начало трансляции запланировано на 21:25 по омскому времени.

Теги  •  #биатлон #Игорь Малиновский #Кубок мира

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский школьник упал с метромоста и выжил  •  сегодня, 17:27
Омича, убившего начальницу отделения почты, приговорили к 14 годам колонии  •  сегодня, 17:15
Омские учёные создали крем из помёта червей  •  сегодня, 17:09
84-летний житель Кузбасса решил сходить в Омск за хлебом  •  сегодня, 16:40  •   1
Квалификационная коллегия судей ищет председателя для омского арбитража  •  сегодня, 16:00
Омское управление МЧС готовится опередить бобров  •  сегодня, 15:43  •   1
Еще новости
Ювелирный 240Х400
Дача весна 240Х400