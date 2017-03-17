"Авангард" сократил отставание в серии с "Ак Барсом"

Стартовую двадцатиминутку "ястребы", находящиеся в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, провели гораздо активнее своего оппонента. Особенно усердствовала тройка Зубова, подкреплённая парой защитников Медведев-Мартынов, на счету которых 12 бросков в створ ворот против семи у игроков "Ак Барса" вместе взятых. На 13-й минуте территориальное преимущество хозяев принесло свои плоды. Вернувшийся в состав Александр Пережогин подхватил шайбу после ошибки Степана Захарчука в своей зоне и переадресовал её Николаю Лемтюгову, который вывел свою команду вперёд. Отметим, что лидерство в счёте по ходу матча для "Авангарда" стало первым в серии.

В перерыве тренерский штаб казанцев внёс коррективы в действия своих подопечных и характер игры существенно изменился. Гости стали чаще гостить на чужой половине площадки, регулярно угрожая воротам Доминика Фурха. Чешский голкипер повода усомниться в своём мастерстве не дал и пару раз по-настоящему выручил своих партнёров. У омичей также было несколько возможностей чтобы увеличить счёт, одну из которых им удалось использовать. Отличился Антон Бурдасов, в контратаке вогнавший каучуковый диск под перекладину - 2:0.

В дебюте заключительного периода Илья Зубов эффектно переиграл вратаря "зелёных" после тонкого паса Евгения Медведева в большинстве и снял все вопросы о победителе встречи. В оставшееся время "барсы" полностью доминировали на площадке, но огорчить великолепно отыгравшего Фурха им удалось лишь однажды. Не помогло им даже одновременное удаление на 53-й минуте Лемтюгова и Пережогина, схлопотавшего 5+20 за толчок соперника на борт. Хозяева самоотверженно защищались (в том числе две минуты втроём) и выстояли. Итог - 4:1 - первая домашняя победа "авангардовцев".

Понимали, что перед своим зрителем мы не должны проигрывать третий матч серии, - заявил на пресс-конференции главный тренер "красно-бело-чёрных" Фёдор Канарейкин. - Поэтому очень настроились на эту игру. Рано заканчивать сезон. Мы довольны сегодняшним результатом и едем в Казань.

Очередной шестой по счёту поединок полуфинала состоится 19 марта в столице Татарстана.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/2 финала конференции "Восток". Матч № 5.

Авангард (Омская область) - Ак Барс (Казань) - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

1:0 - Лемтюгов (Пережогин) - 12:03.

2:0 - Бурдасов (Медведев, Мартынов) - 29:10.

3:0 - Зубов (Григорьев, Медведев) - 41:40 (5х4).

3:1 - Секач (Ткачёв, Свитов) - 42:55 (5х4).

4:1 - Бурдасов (Соботка) - 50:08.

Вратари: Фурх - Гарипов.

Броски: 31 (19-5-7) - 32 (7-10-15).

Штраф: 41 (6-2-33) - 10 (4-4-2).

Счёт в серии: 2-3 (1:2 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ, 1:2, 4:1).