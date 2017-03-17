Воспитанник омского хоккея занимает второе место среди снайперов в Лиге Онтарио
Спорт  •  17 марта 2017, 10:38, последнее обновление 17 марта 2017, 10:40  •  печать

Воспитанник омского хоккея занимает второе место среди снайперов в Лиге Онтарио

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В активе экс-игрока "Омских Ястребов" Дмитрия Соколова уже 44 заброшенные шайбы.

Восемнадцатилетний нападающий "Садбери Вулвз" проводит свой второй сезон в OHL. Несмотря на не самое успешное выступление своей команды в нынешнем году (4 место с конца в турнирной таблице), результативность Соколова выглядит весьма внушительно: 67 (44+23) очков в 61 встрече. На данный момент форвард "волков", выбранный на драфте НХЛ 2016 года "Миннесотой Уайлд", занимает вторую-третью строчку в снайперской гонке, а в списке лучших бомбардиров занимает 22-е место.

Кроме Соколова наш город в Канадской хоккейной лиге представляют ещё два хоккеиста, выступающие в юниорской лиге Квебека. 19-летний Дмитрий Жукенов, права на которого в НХЛ принадлежат "Ванкувер Кэнакс", в своём втором сезоне за "Шикутими" в 62 играх имеет 64 (17+47) балла по системе "гол плюс пас", а начинавший год в "Омских Ястребах" 18-летний Максим Мизюрин, отметился 41 набранным очком в 56 матчах за "Вальдор".

Теги  •  #Дмитрий Соколов #хоккей

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