Воспитанник омского хоккея занимает второе место среди снайперов в Лиге Онтарио

Восемнадцатилетний нападающий "Садбери Вулвз" проводит свой второй сезон в OHL. Несмотря на не самое успешное выступление своей команды в нынешнем году (4 место с конца в турнирной таблице), результативность Соколова выглядит весьма внушительно: 67 (44+23) очков в 61 встрече. На данный момент форвард "волков", выбранный на драфте НХЛ 2016 года "Миннесотой Уайлд", занимает вторую-третью строчку в снайперской гонке, а в списке лучших бомбардиров занимает 22-е место.

Кроме Соколова наш город в Канадской хоккейной лиге представляют ещё два хоккеиста, выступающие в юниорской лиге Квебека. 19-летний Дмитрий Жукенов, права на которого в НХЛ принадлежат "Ванкувер Кэнакс", в своём втором сезоне за "Шикутими" в 62 играх имеет 64 (17+47) балла по системе "гол плюс пас", а начинавший год в "Омских Ястребах" 18-летний Максим Мизюрин, отметился 41 набранным очком в 56 матчах за "Вальдор".