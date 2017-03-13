Омский биатлонист включён в состав основной сборной России
Спорт  •  13 марта 2017, 17:13, последнее обновление 13 марта 2017, 17:14  •  печать

Омский биатлонист включён в состав основной сборной России

Автор: Дарья Молчанская

19-летний Игорь Малиновский вошёл в состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Хольменколлене.

Тренерский штаб основной команды определился с составом сборной на последний кубковый этап в этом сезоне, который пройдёт в Норвегии с 17 по 19 марта. В числе 16 спортсменов в Норвегию поедет и омич - трёхкратный чемпион мирового первенства среди юниоров Игорь Малиновский. Об этом сообщает сайт Союза биатлонистов России.

В Хольменколлене биатлонистам предстоит пробежать комбинацию спринт+пасьют и масс-старт. Вместе с Игорем Малиновским в мужской команде заявлены Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев и Алексей Волков.

Напомним, что в конце февраля Игорь Малиновский стал двукратным чемпионом мира среди юниоров на соревнованиях в Словении, а в прошлом году он выиграл первенство мира и Европы среди юношей. Сейчас спортсмен выступает за Камчатский край и Омскую область, где учится в вертолётном училище. Будущей звезде российского биатлона, которого уже называют "омским Шипулиным", 18 марта исполнится 20 лет.

Теги  •  #биатлонист #Игорь Малиновский #Кубок мира #сборная

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  13 марта 2017, 20:05

Хорошо бы Игорю пробежать в Норвегии хоть одну дистанцию. Мы бы оценили его способности.

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Виктор Монин  •  13 марта 2017, 19:20

Игорю уже выдали щедрые авансы. Теперь нужно постепенно их оправдывать. Успехов в гонках!

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Евгений Ронин  •  13 марта 2017, 17:50

Надеялся, что вскоре Игорь войдет в состав первой сборной России, но не ожидал, что уже в этом сезоне.

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