В шаге от отпуска. "Авангард" потерпел третье поражение в серии с "Ак Барсом"

Несмотря на проигрыш в предыдущем поединке, рулевой казанцев Зинэтула Билялетдинов не стал вносить никаких изменений в стартовый протокол. Иначе поступил тренерский штаб "ястребов", выпустивший двух новых игроков (Меньшиков и Фищенко вместо Кучерявенко с Пережогиным) и серьёзно перекроивший звенья. Единственным сочетанием, представшем в привычном виде, стала тройка Пьянов-Зубов-Михеев. Забегая вперёд, отметим, что положительного эффекта от этих перестановок омичам добиться не удалось и, начиная со второго периода, Фёдор Канарейкин вернулся к ранее наигранным связкам. Впрочем, обо всём по порядку.

Как и в позавчерашнем матче, дебют вновь остался за хозяевами. На 10-й минуте капитан "Ак Барса" Александр Свитов сумел освободиться из-под цепкой опеки Виталия Меньшикова и нанёс резкий кистевой бросок, который оказался результативным. Шайба срикошетила сначала от Егора Мартынова, затем от ловушки Доминика Фурха, взмыла вверх, упала на шлем потерявшему её из виду голкиперу, скользнула по спине и юркнула за линию - 1:0. На этом "зелёные" не успокоились и в концовке стартового игрового отрезка увеличили отрыв в счёте. Автором гола стал умело подставивший клюшку Андрей Попов, хотя и в этом случае не обошлось без рикошета от ноги другого защитника гостей Эрика Густафссона.

Во втором периоде "Авангард" заметно активизировался, перехватил инициативу, но так и не смог переиграть надёжно отыгравшего Эмиля Гарипова. Под стать своему коллеге по амплуа действовал и Фурх, несколько раз выручавший партнёров в, казалось бы, безнадёжных ситуациях.

В том же ключе прошёл и заключительный период. Преимущество сибиряков в некоторые моменты становилось настолько подавляющим, что зрители "Татнефть-Арены" свистом выражали своё отношение к происходящему на льду. Однако всё, чего удалось добиться "авангардовцам" - это лишь сократить разницу до минимума. Не помогло им и удаление в самой концовке Альберта Яруллина за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Две минуты в формате "шесть на четыре" счёта на табло так и не изменили. Итог - 2:1 в пользу "барсов".

В параллельном матче в Астане определился первый участник "восточного" финала. Им стал магнитогорский "Металлург", в четвёртый раз подряд выигравший (2:3 ОТ) у "Барыса". Соперник уральцев в споре за звание сильнейшего клуба Востока может определиться уже 17 марта в Омске. Это произойдёт в случае гостевой победы "Ак Барса".

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/2 финала конференции "Восток". Матч № 4.

Ак Барс (Казань) - Авангард (Омская область) - 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

1:0 - Свитов (Токранов) - 09:37.

2:0 - Попов (Захарчук, Мусин) - 17:36.

2:1 - Лемтюгов (Соботка) - 41:25.

Вратари: Гарипов - Фурх.

Броски: 33 (15-10-8) - 27 (6-10-11).

Штраф: 10 (4-4-2) - 10 (4-4-2).

Счёт в серии: 3-1 (2:1 ОТ, 2:0, 3:4 ОТ, 2:1).