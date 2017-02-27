Омич Игорь Малиновский выиграл первенство мира по биатлону

Наш спортсмен завоевал "золото" в спринтерской гонке на 10 километров, оставив позади своего коллегу по команде Кирилла Стрельцова и биатлониста из Казахстана Романа Ерёмина.

В последние дни февраля в Словацком городе Осрблье проходит юношеское первенство мира по биатлону. Вчерашняя гонка завершилась удачно для российского спортсмена, омича, мастера спорта международного класса, представителя Центра спортивной подготовки Игоря Малиновского. Он принес России золотую медаль в спринтерской гонке.

Как сообщает региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта, в спринте на 10 км он показал результат 24 минуты 32,2 секунды. Серебряного призера гонки – своего соотечественника Кирилла Стрельцова Малиновский обошёл на 12,2 секунды. Замкнул тройку призеров спринта казахстанский биатлонист Роман Ерёмин (+24,9).

- На финишном круге меня вели, говорили, что я выигрывал пять секунд у второго места, а позже я узнал, что это был Кирилл Стрельцов. Я сразу подумал, что мы можем повторить то, что было на чемпионате Европы, когда мы заняли первое и второе место, но определённой цели победить Кирилла я перед собой не ставил. Форма у меня здесь не очень хорошая и ветер вчера сильно мешал стрелять юношам, поэтому настраивался на хорошую работу на огневом рубеже. Сегодня ветер был явно на моей стороне, - приводит слова победителя портал Союза биатлонистов России.

Сегодня, 26 февраля, лучших юниоров планеты, включая Игоря Малиновского, ждёт гонка преследования, а 27 февраля – эстафета.