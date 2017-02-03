Омский биатлонист стал чемпионом Европы

2 февраля в чешском городе Нове-Место стартовало первенство Европы по биатлону, в котором принимают участие более 120 спортсменов из России, Норвегии, Германии, Украины, Белоруссии, Франции, Италии, Словакии, Чехии и других стран.

В составе сборной России выступает мастер спорта международного класса, представитель Центра спортивной подготовки Игорь Малиновский, который тренируется у Жадгиры Махамбетовой.

В первой, индивидуальной, гонке на дистанции 15 км омский спортсмен занял первое место с результатом 39 минут 56,3 секунды. Второе место у россиянина Кирилла Стрельцова, а третье - у белоруса Антона Смолского.

Напомним, что Игорь Малиновский, победитель и двукратный серебряный призёр первенства мира - 2016, сначала выиграл золото в спринте на всероссийских соревнованиях в Ижевске, а затем на 3-м этапе юниорского Кубка IBU завоевал серебро в спринте и золото»в смешанной эстафете. Первенство мира в Нове-Место является 4-м заключительным этапом Кубка IBU.