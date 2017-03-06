Травмировавшийся Андрей Корешков возвращается к тренировкам
Спорт  •   6 марта 2017, 12:25, последнее обновление 6 марта 2017, 12:58  •  печать

Травмировавшийся Андрей Корешков возвращается к тренировкам

Автор: Екатерина Криль

Омский боец идёт на поправку и уже на этой неделе проведёт первые интенсивные занятия.

О состоянии Андрея Корешкова сегодня рассказал его наставник Александр Шлеменко на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Врачи сняли гипс со сломанной ноги Корешкова.

Он хорошо себя чувствует, идёт на поправку. Передвигается быстрее. С этой недели приступим уже к нормальным тренировкам, - прокомментировал Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко

По оценкам наставника, Корешков может вернуться в клетку в мае, но пока рано говорить, когда и с кем он проведёт следующий бой. Это зависит не только от состояния здоровья Корешкова, но и от расписания турнира Bellator.

Андрей Корешков сломал ногу в начале февраля. Врачи диагностировали перелом головки большеберцовой кости. Из-за травмы был отменён мартовский бой омича с Фернандо Гонсалесом в рамках турнира Bellator.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Александр Шлеменко #Андрей Корешков #пресс-центр МКР-Медиа #смешанные единоборства

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