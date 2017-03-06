Травмировавшийся Андрей Корешков возвращается к тренировкам

О состоянии Андрея Корешкова сегодня рассказал его наставник Александр Шлеменко на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Врачи сняли гипс со сломанной ноги Корешкова.
Он хорошо себя чувствует, идёт на поправку. Передвигается быстрее. С этой недели приступим уже к нормальным тренировкам, - прокомментировал Александр Шлеменко.
Александр Шлеменко
По оценкам наставника, Корешков может вернуться в клетку в мае, но пока рано говорить, когда и с кем он проведёт следующий бой. Это зависит не только от состояния здоровья Корешкова, но и от расписания турнира Bellator.
Андрей Корешков сломал ногу в начале февраля. Врачи диагностировали перелом головки большеберцовой кости. Из-за травмы был отменён мартовский бой омича с Фернандо Гонсалесом в рамках турнира Bellator.
Фото: Илья Петров
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