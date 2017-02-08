Омский Спартанец Андрей Корешков сломал ногу и выбыл из турнира Bellator

Российский боец ММА Андрей Корешков получил травму и вынужден сняться с поединка, который должен был состояться 3 марта в США в рамках турнира Bellator.

Экс-чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков не сможет провести 3 марта поединок с Фернандо Гонсалесом. Спортсмен сломал ногу во время падения на тренировке в Омске и не успеет восстановиться к бою. Об этом рассказал тренер Корешкова Александр Шлеменко. "У Андрея перелом головки большеберцовой кости. Бой отменён, он не успеет восстановиться", - цитирует Шлеменко ТАСС.

В свою очередь Фернандо Гонсалес в социальных сетях оставил Корешкову сообщение. "Желаю Андрею Корешкову скорейшего выздоровления. Уверен, мы встретимся в Bellator, - написал он. - Я продолжаю тренировки, компания ищет замену".