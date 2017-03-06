В Омске прошёл заключительный тур Высшей лиги чемпионата России по волейболу

Одержав две победы в родных стенах, волейболистки "Омь-СибГУОР" сохранили за собой вторую строчку турнирной таблицы и гарантировали участие в финальном этапе.

Местом проведения волейбольных баталий в нашем городе стал недавно отстроенный Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Конева. В последний день соревнований лидер группы иркутская "Ангара" оказалась сильнее красноярской "Юности" - 3:1 (23:25, 25:22, 25:8, 25:11), а хозяйки площадки неожиданно уступили читинской "Забайкалке" - 1:3 (21:25, 23:25, 25:22, 22:25). Лучший результат среди пяти участников показала "Ангара", выигравшая во всех четырёх встречах. Трижды брали верх над своими соперницами игроки "Забайкалки", две победы на счету "Омь-СибГУОР".

По итогам пятого тура определились обладатели путёвок в финальную стадию Высшей лиги. Право продолжить борьбу за медали от третьей "сибирской" группы, получили "Ангара" (19 побед - 1 поражение) и дебютанты соревнований "Омь-СибГУОР" (11-9).

Если подводить итоги тура, то я довольна тем, что мы выполнили свою задачу - вышли в финал, переиграв "Алтай" и "Юность". Девчонки потихоньку прибавляют. Конечно, не во всём сразу, но процесс идёт, - отметила наставник омичек Анна Плигунова.

Первый раунд финального этапа пройдёт в конце марта в Иркутске. Точные даты игр и календарь турнира станут известны позже.