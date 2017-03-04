"Авангард" сыграет с "Ак Барсом" в полуфинале Востока

Существенное влияние на ход встречи оказал быстрый гол "ястребов". Уже во второй смене Валентин Пьянов точной передачей вывел на пустой угол ворот Илью Михеева, которому оставалось только не промахнуться - 0:1. Пропущенная шайба не лучшим образом сказалась на игре "моряков", испытывающих серьёзные кадровые проблемы и вышедших на этот матч без пяти основных игроков. Особенно неудачно действовали дальневосточники в атаке, ограничившись в двух стартовых периодах всего лишь шестью бросками в створ.

"Авангард" напротив уверенно контролировал ситуацию на площадке и на 32-й минуте удвоил разницу в счёте. Отличился лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Владимир Соботка, набравший свой восьмой (3+5) балл за результативность.

В третьей двадцатиминутке хозяева взвинтили темп и организовали несколько по-настоящему опасных моментов во владениях Доминика Фурха. Чешскому голкиперу пришлось изрядно потрудиться, но он не дал повода усомниться в своём мастерстве и записал на свой счёт первый "сухарь" в плей-офф КХЛ.

Полуфинальные серии на Востоке стартуют 9 марта. В этот день "Авангард" на своём льду будет принимать "Ак Барс", а хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в родных стенах сыграют с победителем пары "Барыс"-"Трактор".

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала конференции "Восток". Матч № 6.

Адмирал (Владивосток) - Авангард (Омская область) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

0:1 - Михеев (Пьянов) - 00:48.

0:2 - Соботка (Лемтюгов) - 31:15.

Вратари: Бобков - Фурх.

Броски: 17 (4-2-11) - 23 (6-10-7).

Штраф: 33 (0-6-27) - 4 (2-2-0).

Счёт в серии: 2-4 (1:2 ОТ, 3:6, 4:3, 3:2 ОТ, 0:6, 0:2).