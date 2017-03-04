"Авангард" сыграет с "Ак Барсом" в полуфинале Востока
Спорт  •   4 марта 2017, 15:22, последнее обновление 4 марта 2017, 16:18  •  печать

"Авангард" сыграет с "Ак Барсом" в полуфинале Востока

Автор: Евгений Сорокин

В заключительном поединке серии против "Адмирала" подопечные Фёдора Канарейкина добились "сухой" победы в гостях.

Существенное влияние на ход встречи оказал быстрый гол "ястребов". Уже во второй смене Валентин Пьянов точной передачей вывел на пустой угол ворот Илью Михеева, которому оставалось только не промахнуться - 0:1. Пропущенная шайба не лучшим образом сказалась на игре "моряков", испытывающих серьёзные кадровые проблемы и вышедших на этот матч без пяти основных игроков. Особенно неудачно действовали дальневосточники в атаке, ограничившись в двух стартовых периодах всего лишь шестью бросками в створ.

"Авангард" напротив уверенно контролировал ситуацию на площадке и на 32-й минуте удвоил разницу в счёте. Отличился лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Владимир Соботка, набравший свой восьмой (3+5) балл за результативность.

В третьей двадцатиминутке хозяева взвинтили темп и организовали несколько по-настоящему опасных моментов во владениях Доминика Фурха. Чешскому голкиперу пришлось изрядно потрудиться, но он не дал повода усомниться в своём мастерстве и записал на свой счёт первый "сухарь" в плей-офф КХЛ.

Полуфинальные серии на Востоке стартуют 9 марта. В этот день "Авангард" на своём льду будет принимать "Ак Барс", а хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в родных стенах сыграют с победителем пары "Барыс"-"Трактор".

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала конференции "Восток". Матч № 6.

Адмирал (Владивосток) - Авангард (Омская область) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

0:1 - Михеев (Пьянов) - 00:48.

0:2 - Соботка (Лемтюгов) - 31:15.

Вратари: Бобков - Фурх.

Броски: 17 (4-2-11) - 23 (6-10-7).

Штраф: 33 (0-6-27) - 4 (2-2-0).

Счёт в серии: 2-4 (1:2 ОТ, 3:6, 4:3, 3:2 ОТ, 0:6, 0:2).

Теги  •  #видео #плей-офф #ХК Авангард #ХК Адмирал #хоккей

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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  4 марта 2017, 17:11

С победой команду в первой серии плэй-офф! Следующий соперник значительно серьезнее.

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