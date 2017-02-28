"Авангард" упустил лидерство в серии с "Адмиралом"

Победный состав не меняют – решил тренерский штаб дальневосточников и выпустил на лёд тех же хоккеистов, которые добились победы два дня назад. У "ястребов" по сравнению с предыдущим поединком произошло две изменения: вместо Егора Мартынова в обороне появился Илья Дервук, а Антон Бурдасов укрепил атакующую линию команды, отправив в запас Никиту Самохвалова.

В предыдущих трёх встречах этой серии наметилась любопытная тенденция: клуб, которому удалось открыть счёт в матче, неизменно выигрывал. Причём во всех случаях первый гол забивался уже в стартовой двадцатиминутке. По схожему сценарию началась и встреча № 4. На 9-й минуте неожиданный бросок Бурдасова низом застал врасплох Игоря Бобкова – 0:1. Ответ хозяев не заставил себя долго ждать: через три с небольшим минуты Максим Казаков в очередной раз перехитрил Доминика Фурха, направив шайбу в ближний угол из левого круга вбрасывания – 1:1. Для 23-летнего воспитанника омского хоккея это уже пятый (в четырёх играх) результативный выстрел в нынешнем розыгрыше плей-офф, позволивший ему выйти на первое место в списке лучших снайперов лиги.

Во втором периоде соперники вновь по разу обменялись голевыми уколами. У гостей дубль оформил Бурдасов, у "моряков" в большинстве отличился ещё один уроженец Омска – 21-летний Владимир Ткачёв. В третьем игровом отрезке, прошедшем в равной и обоюдоострой борьбе вратари обеих команд сумели сохранить свои владения в неприкосновенности, и встреча плавно перетекла в овертайм. В дополнительное время неплохие шансы для взятия ворот имели "ястребы" Николай Лемтюгов и Дэвид Бут, но эти моменты так и остались моментами. Не забиваешь ты, забивают тебе – на 71-й минуте канадец Джеймс Райт поставил точку в игре и сравнял счёт в серии.

Пятый матч этой серии состоится 2 марта на "Арене Омск".

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала конференции "Восток". Матч № 4.

Адмирал (Владивосток) – Авангард (Омская область) – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

0:1 – Бурдасов (Лемтюгов, Густафссон) - 08:54.

1:1 – Казаков (Волченков, Моррисонн) - 12:19 (4х4).

1:2 – Бурдасов (Кучерявенко) - 27:57.

2:2 – Ткачёв (Блум, Моррисонн) - 35:03 (5х3).

3:2 – Райт (Ткачёв) - 70:08.

Вратари: Бобков - Фурх.

Броски: 35 (10-10-11-4) – 25 (5-12-8-0).

Штраф: 10 (2-6-2-0) – 12 (6-4-0-2).

Счёт в серии: 2-2 (1:2 ОТ, 3:6, 4:3, 3:2).