"Адмирал" сократил отставание в серии с "Авангардом"

Три изменения произошли в стартовом составе "ястребов" по сравнению с предыдущим поединком. В третьем игровом сочетании вместо Антона Бурдасова появился 19-летний Никита Самохвалов, в обороне Илью Дервука заменил Никита Никитин, кроме того вернулся в заявку защитник Сергей Орлов. У дальневосточников первый домашний матч пропускали из-за травм форварды Роберт Саболич и Дмитрий Саюстов.

Уже в дебюте встречи хозяева были близки к тому, чтобы открыт счёт. Лучший снайпер команды Максим Казаков в формате "5 на 4" в касание наносил бросок по воротам Доминика Фурха, но не попал в створ. В середине периода "морякам" вновь выпал шанс попрактиковаться в реализации лишнего игрока и на этот раз они своего добились. Автором гола стал Сергей Барбашёв, впервые в карьере отличившийся в плей-офф.

Во втором периоде зрители переполненной "Фетисов Арены" стали свидетелями четырёх заброшенных шайб. Начало активным действиям положил неугомонный Казаков, забивающий уже в третьей игре подряд. Через 28 секунд Владимир Соботка продавил своего оппонента на неприятельском пятаке и сократил отставание - 2:1. Вскоре "авангардовцы" получили право на розыгрыш большинства, однако "зевнули" контратаку владивостокцев, на острие которой был Вадим Краснослободцев. Завершилась вторая двадцатиминутка эффектным голом "в раздевалку" в исполнении Валентина Пьянова - 3:2.

Неприятный сюрприз ожидал приморцев на старте заключительного игрового отрезка. Уже через 15 секунд после возобновления встречи Пётр Хохряков восстановил паритет, воспользовавшись отличной передачей Николая Лемтюгова.

На этом "красно-бело-чёрные" не успокоились и продолжили нагнетать давление у ворот Игоря Бобкова. Тем неожиданнее стал эпизод, случившийся на 55-й минуте. В одной из редких вылазок "Адмирала" Казаков с правого фланга каким-то непостижимым образом пробил Доминика Фурха броском в ближний угол. Поначалу даже судейская бригада не поверила, что шайба побывала за линией ворот, но по итогам видеопросмотра гол был засчитан. Отыграться в оставшееся время "Авангарду" не удалось - 4:3 победа подопечных Александра Андриевского.

Очередной поединок этого увлекательного противостояния состоится 28 февраля во Владивостоке.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала конференции "Восток". Матч № 3.

Адмирал (Владивосток) - Авангард (Омская область) - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).

1:0 - Барбашёв (Ткачёв) - 09:53 (5х4).

2:0 - Казаков (Алексеев) - 31:23.

2:1 - Соботка (Пережогин, Лемтюгов) - 31:51.

3:1 - Краснослободцев (Жафяров, Земчёнок) - 35:03 (4х5).

3:2 - Пьянов (Соботка, Мартынов) - 39:36.

3:3 - Хохряков (Лемтюгов, Густафссон) - 40:15.

4:3 - Казаков (Курашов) - 54:13.

Вратари: Бобков - Фурх.

Броски: 28 (13-12-3) - 23 (4-8-11).

Штраф: 8 (4-2-2) - 6 (6-0-0).

Счёт в серии: 1-2 (1:2 ОТ, 3:6, 4:3).