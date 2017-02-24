"Авангард" одержал вторую победу над "Адмиралом"

Подопечные Фёдора Канарейкина забросили в ворота "моряков" шесть шайб, четыре из которых были проведены в неравных составах.

Как и два дня назад, "ястребам" удалось открыть счёт уже в стартовой двадцатиминутке. Произошло это благодаря индивидуальным усилиям Михаила Юнькова, который в меньшинстве обокрал Джонатона Блума и уверенно реализовал выход один на один с Игорем Бобковым. Пропущенная шайба только раззадорила дальневосточников, и вскоре Артём Земчёнок опередил всех на добивании и восстановил паритет. А в концовке первого игрового отрезка гости вновь наказали соперника за недисциплинированность и вырвались вперёд – 1:2.

После перерыва уже омичи дважды продемонстрировали своё умение реализовывать численное преимущество. В первом случае Евгений Медведев удачно выстрелил от синей линии, во втором – достиг цели кистевой бросок Николая Лемтюгова. "Адмирал" ответил голом юркого Максима Казакова, поймавшего хозяев на пересменке и мастерски исполнившего импровизированный буллит.

В заключительном периоде "Авангард" не оставил сопернику никаких шансов, забросив три безответные шайбы. Отличились Михаил Григорьев (в большинстве), Юнас Анелёв и оформивший дубль Юньков.

Я поздравлю команду и наших болельщиков с победой. Выполняли план на игру и добились того результата, который ожидали. Домашняя серия из двух игр закончена, едем в гости, - заявил на пресс-конференции наставник победителей Фёдор Канарейкин.

Третий поединок серии состоится 26 февраля во Владивостоке.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала конференции "Восток". Матч № 2.

Авангард (Омская область) – Адмирал (Владивосток) – 6:3 (1:2, 2:1, 3:0).

1:0 – Юньков - 15:04 (4х5).

1:1 – Земчёнок (Фисенко, Александров) - 16:56 (5х4).

1:2 – Краснослободцев (Бартулис, Александров) - 19:27 (5х4).

2:2 – Медведев (Мартынов, Пьянов) - 22:06 (5х4).

2:3 – Казаков (Краснослободцев) - 25:57.

3:3 – Лемтюгов (Соботка, Густафссон) - 30:03 (5х4).

4:3 – Григорьев (Соботка) - 43:04 (5х4).

5:3 – Анелёв (Михеев) - 51:03.

6:3 – Юньков (Анелёв, Пестушко) - 55:00.

Вратари: Фурх – Бобков.

Броски: 26 (8-10-8) – 12 (7-3-2).

Штраф: 20 (14-2-4) – 44 (0-30-14).

Счёт в серии: 2-0 (2:1 ОТ, 6:3).