"Авангард" в шестом периоде сломил сопротивление "Адмирала"

Стартовый матч розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина омичи начали в следующем составе: Фурх (Костин); Мартынов-Медведев, Густафссон-Анелёв, Меньшиков-Григорьев, Дервук-Орлов; Лемтюгов-Соботка-Пережогин, Пьянов-Зубов-Михеев, Хохряков-Кучерявенко-Бурдасов, Бут-Юньков-Пестушко. Отметим появление в заявке защитника Ильи Дервука, пропустившего 3 месяца из-за травмы, и дебют в играх навылет его коллеги по амплуа 18-летнего Сергея Орлова.

Со стартового вбрасывания на площадке развернулась упорная, жёсткая и абсолютно равная борьба практически без голевых моментов. Единственная шайба в первом периоде была заброшена на 10-й минуте, когда Владимир Соботка из угла площадки своевременным пасом вывел на ударную позицию подключившегося к атаке Юнаса Анелёва и тот, мастерски обыграв по пути Роберта Саболича, неотразимо бросил в левый верхний угол. Любопытен тот факт, что шведский легионер в нынешнем сезоне открыл счёт заброшенным шайбам "Авангарда" не только в плей-офф, но и в регулярном чемпионате.

"Адмиралу" удалось отыграться после перерыва. Не сумев использовать 69 секунд двойного численного преимущества, гости продолжили искать своё счастье в атаке и на 28-й минуте добились-таки своего. Цели достиг дальний выстрел экс-"авангардовца" Максима Казакова - 1:1. Этот счёт продержался на табло "Арены Омск" почти 78 минут. Изменить его не смогли ни активная поддержка болельщиков, ни зажигательные речи посетившего наш город известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Развязка в этом противостоянии наступила только в третьем овертайме. Форвард "красно-бело-чёрных" Антон Бурдасов оставил не у дел своего оппонента и выложил шайбу под бросок Александру Кучерявенко, который пробил прекрасно отыгравшего голкипера "моряков" Игоря Бобкова и установил окончательный результат - 2:1 в пользу "Авангарда".

В параллельных встречах магнитогорский "Металлург" в родных стенах оказался сильнее "Куньлуня" - 4:2, а "Трактор" на своём льду уступил "Барысу" - 2:5.

Второй поединок серии пройдёт на 24 февраля в Омске.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/4 финала - Восток. Матч № 1.

Авангард (Омская область) - Адмирал (Владивосток) - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

1:0 - Анелёв (Соботка, Густафссон) - 09:38.

1:1 - Казаков (Земчёнок) - 27:22.

2:1 - Кучерявенко (Бурдасов, Зубов) - 105:14.

Вратари: Фурх - Бобков.

Броски: 51 (7-4-8-14-9-9) - 32 (7-11-4-5-3-2).

Штраф: 8 (2-6-0-0-0-0) - 16 (4-2-2-2-6-0).

Счёт в серии: 1-0.

1 / 29 • Шесть периодов понадобилось "Авангарду", чтобы одержать победу над "Адмиралом" в первой игре плей-офф. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров