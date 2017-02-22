Омичей позвали на фестиваль сноуборда

В Омске состоится 3-й областной фестиваль сноуборда в дисциплине "слоуп-стайл".

25 февраля в "Экстрим парке" СибГУФКа и 26 февраля в сноу-парке "Крутая горка" пройдёт 3-й региональный фестиваль сноуборда. Организаторами соревнований стали Сибирский государственный университет физической культуры и спорта и ОООО СК "Адреналин".

Спортсменов, выступающих в дисциплине "слоуп-стайл" приглашают принять участие в мероприятии. Участники соревнований выступят в двух номинациях - "биг-эйр" и "джибинг".

По их результатам определят абсолютного победителя фестиваля. Отметим, организаторы подчеркнули, что обязательным условием для спортсменов является наличие экипировки, а также наличие страхового полиса от несчастного случая.