Михаил Казиник 1200х90
"Нью-Джерси" выставил Сергея Калинина на драфт отказов
Спорт  •  18 февраля 2017, 12:03, последнее обновление 18 февраля 2017, 12:10  •  печать

"Нью-Джерси" выставил Сергея Калинина на драфт отказов

Автор: Евгений Сорокин

Экс-капитану "Авангарда" в ближайшее время предстоит сменить команду.

Руководство "Нью-Джерси Девилз" приняло решение выставить россиянина Сергея Калинина на драфт отказов. Любой клуб Национальной хоккейной лиги может забрать чемпиона мира 2014 года в течение 24 часов. Если в ближайшие сутки этого не произойдёт, 25-летний хоккеист продолжит карьеру в фарм-клубе "дьяволов" в АХЛ.

Для него это выход из положения, так как надо что-то менять, - приводит информационное агентство ТАСС комментарий ситуации от агента игрока Валерия Холина. - Если в прошлом году у него была определенная роль в команде, то сейчас мы этого не видим. Мы не видим динамики, тренер не использует его сильные качества. В "Нью-Джерси" он шансов не имеет, и мы сами были инициаторами изменения ситуации, так как мы не хотим плыть по течению. Учитывая универсализм и габариты Калинина, я не вижу причин, по которым его не возьмут.

В нынешнем сезоне Калинин провёл 43 встречи, в которых отметился 4 (2+2) набранными очками.

Теги  •  #Нью-Джерси Девилз #Сергей Калинин #хоккей

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Виктор Вайз  •  18 февраля 2017, 12:44

М-да, 4 очка за 43 встречи - это полная ф...ня, для чемпиона мира - это просто позор. Что там тренер не использует его сильные качества - это просто отговорки, а сам-то не пробовал их использовать?

Ответить
Последние новости
В Омске преступник-рецидивист ударил ножом в живот мужчину  •  сегодня, 11:45  •   1
Стала известна причина, по которой Олег Шишов отказался выходить на свободу  •  сегодня, 10:00  •   4
В Омске будут судить мужчину обвиняемого в экстремизме  •  вчера, 23:05
Найден источник дурнопахнущего газа в Омске  •  вчера, 18:44  •   2
Кино в Омске: Мэтт Дэймон против пришельцев, хулиганская комедия и скандальная драма  •  вчера, 18:31  •   1  •  
Омичи хотят устроить на Левобережье культурный "Пикник у озера"  •  вчера, 17:59  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400
Вавилон