"Нью-Джерси" выставил Сергея Калинина на драфт отказов

Руководство "Нью-Джерси Девилз" приняло решение выставить россиянина Сергея Калинина на драфт отказов. Любой клуб Национальной хоккейной лиги может забрать чемпиона мира 2014 года в течение 24 часов. Если в ближайшие сутки этого не произойдёт, 25-летний хоккеист продолжит карьеру в фарм-клубе "дьяволов" в АХЛ.

Для него это выход из положения, так как надо что-то менять, - приводит информационное агентство ТАСС комментарий ситуации от агента игрока Валерия Холина. - Если в прошлом году у него была определенная роль в команде, то сейчас мы этого не видим. Мы не видим динамики, тренер не использует его сильные качества. В "Нью-Джерси" он шансов не имеет, и мы сами были инициаторами изменения ситуации, так как мы не хотим плыть по течению. Учитывая универсализм и габариты Калинина, я не вижу причин, по которым его не возьмут.

В нынешнем сезоне Калинин провёл 43 встречи, в которых отметился 4 (2+2) набранными очками.