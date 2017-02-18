Ришат Мутогаров и Оксана Усатова стали победителями "Лыжни России" в Омске

Около восьми тысяч жителей Омской области приняли участие в 35-й по счёту всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Местом проведения соревнований в областном центре уже традиционно стала база спорткомплекса ОмГАУ им. П.А. Столыпина. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков.

- Эти соревнования одни из самых массовых не только в нашей области, но и на территории всей страны. Я уверен, что вне зависимости от результата на финише победителями будут все. Потому что такие спортивные состязания – это радость. Радость общения и удовольствие от занятия спортом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с этим замечательным мероприятием, пожелать удачи в соревнованиях и хорошего настроения.

Спортивная программа "Лыжни России" состояла из семи гонок. Первыми на старт вышли VIP-гонщики, которым предстояло преодолеть трассу длиною 2017 метров. Затем на двухкилометровую дистанцию поочередно отправились мальчики и девочки не старше 2005 года рождения. Следом юноши и девушки возрастом до 18 лет отправились покорять "пятёрку". И, наконец, последними ушли спортсмены, выбравшие для себя 10-километровый забег.

Первый победитель стал известен уже через несколько минут после старта. Самым быстрым среди VIP-ов оказался проректор по учебно-производственной деятельности ОмГАУ Владимир Кумпан. Самыми юными чемпионами стали учащийся ДЮСШ № 30 Владислав Карпов и Алина Фомкина из Центра лыжного спорта. В юношеском зачёте не было равных лыжникам из Азовского района Валерию Шейнмайеру и Алёне Потаповой.

Самую престижную дисциплину – "десятку" – у мужчин выиграл представитель ЦОП "Авангард" Ришат Мутогаров. У женщин самой быстрой оказалась двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года Оксана Усатова (СибГУФК).

Сегодня была отличная трасса, - отметил после финиша Ришат Мутогаров. - За всю историю проведения Лыжни России лучшая была именно в этом году. Организаторы хорошо постарались и получилось ровная и жёсткая трасса. Я много лет нахожусь на лидирующих позициях в Омской области, но Лыжню России, получилась так, что выиграл впервые. Раньше постоянно не везло: то болел, то инвентарь ломался.

Специальными призами были отмечены самые юные лыжники – четырёхлетние Алина Шарапова и Константин Светиков, а также самый возрастной спортсмен – 80-летний Пётр Крамозов.

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Фото: Илья Петров