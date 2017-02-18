Михаил Казиник 1200х90
Ришат Мутогаров и Оксана Усатова стали победителями "Лыжни России" в Омске
Спорт  •  18 февраля 2017, 15:58, последнее обновление 18 февраля 2017, 17:08  •  печать

Ришат Мутогаров и Оксана Усатова стали победителями "Лыжни России" в Омске

Автор: Евгений Сорокин

На старт вышли лучшие лыжники региона возрастом от 4 до 80 лет.

Около восьми тысяч жителей Омской области приняли участие в 35-й по счёту всероссийской массовой гонке "Лыжня России". Местом проведения соревнований в областном центре уже традиционно стала база спорткомплекса ОмГАУ им. П.А. Столыпина. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков. 

- Эти соревнования одни из самых массовых не только в нашей области, но и на территории всей страны. Я уверен, что вне зависимости от результата на финише победителями будут все. Потому что такие спортивные состязания – это радость. Радость общения и удовольствие от занятия спортом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с этим замечательным мероприятием, пожелать удачи в соревнованиях и хорошего настроения.

Спортивная программа "Лыжни России" состояла из семи гонок. Первыми на старт вышли VIP-гонщики, которым предстояло преодолеть трассу длиною 2017 метров. Затем на двухкилометровую дистанцию поочередно отправились мальчики и девочки не старше 2005 года рождения. Следом юноши и девушки возрастом до 18 лет отправились покорять "пятёрку". И, наконец, последними ушли спортсмены, выбравшие для себя 10-километровый забег. 

Первый победитель стал известен уже через несколько минут после старта. Самым быстрым среди VIP-ов оказался проректор по учебно-производственной деятельности ОмГАУ Владимир Кумпан. Самыми юными чемпионами стали учащийся ДЮСШ № 30 Владислав Карпов и Алина Фомкина из Центра лыжного спорта. В юношеском зачёте не было равных лыжникам из Азовского района Валерию Шейнмайеру и Алёне Потаповой.   

Самую престижную дисциплину – "десятку" – у мужчин выиграл представитель ЦОП "Авангард" Ришат Мутогаров. У женщин самой быстрой оказалась двукратная чемпионка зимней Универсиады 2015 года Оксана Усатова (СибГУФК).

Сегодня была отличная трасса, - отметил после финиша Ришат Мутогаров. - За всю историю проведения Лыжни России лучшая была именно в этом году. Организаторы хорошо постарались и получилось ровная и жёсткая трасса. Я много лет нахожусь на лидирующих позициях в Омской области, но Лыжню России, получилась так, что выиграл впервые. Раньше постоянно не везло: то болел, то инвентарь ломался.

Специальными призами были отмечены самые юные лыжники – четырёхлетние Алина Шарапова и Константин Светиков, а также самый возрастной спортсмен – 80-летний Пётр Крамозов.

Фото - 1 Фото - 2 Фото - 3 Фото - 4 Фото - 5 Фото - 6 Фото - 7 Фото - 8 Фото - 9 Фото - 10 Фото - 11 Фото - 12 Фото - 13 Фото - 14 Фото - 15 Фото - 16 Фото - 17 Фото - 18 Фото - 19 Фото - 20 Фото - 21 Фото - 22 Фото - 23 Фото - 24 Фото - 25 Фото - 26 Фото - 27 Фото - 28 Фото - 29 Фото - 30 Фото - 31 Фото - 32 Фото - 33 Фото - 34 Фото - 35 Фото - 36 Фото - 37 Фото - 38 Фото - 39 Фото - 40
1 / 40  •  Фото - 1

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Лыжня России #фото

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В середине апреля из Омска откроется прямой авиарейс в Болгарию  •  сегодня, 18:56
Омичей предупреждают об опасных сосульках  •  сегодня, 15:44  •   1
Омичка привела воровку в квартиру своей подруги  •  сегодня, 15:21  •   3
В Омске преступник-рецидивист ударил ножом в живот мужчину  •  сегодня, 11:45  •   4
Стала известна причина, по которой Олег Шишов отказался выходить на свободу  •  сегодня, 10:00  •   5
В Омске будут судить мужчину обвиняемого в экстремизме  •  вчера, 23:05
Еще новости
Дача 200х400
Вавилон