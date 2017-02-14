"Авангард" выиграл в гостях у "Югры"

Ханты-мансийцы традиционно являются неудобным соперником для "ястребов". История взаимоотношений двух клубов с берегов Иртыша в КХЛ насчитывает 13 встреч, семь из которых завершились в пользу северян. В единственном очном поединке нынешнего сезона благодаря голу защитника Юнаса Анелёва сильнее оказался "Авангард" - 1:0.

Упорным выдалось и сегодняшнее противостояние на "Арене Югра". Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте после броска капитана команды Константина Панова. Под занавес стартового игрового отрезка Анелёв восстановил равенство после изящной комбинации игроков второго звена. Одним из ассистентов шведского легионера стал Илья Зубов, которому в день матча исполнилось 30 лет.

После перерыва оппоненты вновь обменялись заброшенными шайбами: дружина Андрея Разина преуспела в розыгрыше большинства, а гости ответили результативным выстрелом Владимира Соботки, засчитанным только после видеопросмотра.

В третьем периоде обе команды имели шансы для взятия ворот, но счёт на табло так и не изменился. Развязка наступила в дополнительной пятиминутке после того как защитник "мамонтов" Никита Хлыстов отправился на скамейку для оштрафованных за удар соперника клюшкой. Розыгрыш лишнего игрока в формате "четыре на три" великолепным кистевым броском увенчал Антон Бурдасов, забросивший свою 55-ю шайбу в регулярных первенствах КХЛ.

Предпоследнюю встречу "гладкого" чемпионата 2016-2017 "Авангард" проведёт 16 февраля против "Автомобилиста" в Екатеринбурге.

Континентальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат 2016-2017. Матч № 835.

Югра (Ханты-Мансийск) - Авангард (Омская область) - 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

1:0 - Панов (Людучин) - 02:46.

1:1 - Анелёв (Михеев, Зубов) - 19:22.

2:1 - Алексеев (Хлыстов, Лапенков) - 26:35 (5х4).

2:2 - Соботка (Пережогин) - 31:45.

2:3 - Бурдасов (Густафссон, Соботка) - 62:54 (4х3).

Вратари: Бояршинов - Фурх.

Броски: 36 (9-16-10-1) - 22 (8-6-5-3).

Штраф: 6 (4-0-0-2) - 12 (4-4-4-0).