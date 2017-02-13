Михаил Казиник 1200х90
Омичка завоевала золото на Кубке мира по шорт-треку
Спорт  •  13 февраля 2017, 12:15, последнее обновление 13 февраля 2017, 12:26  •  печать

Омичка завоевала золото на Кубке мира по шорт-треку

Автор: Дарья Молчанская

Омская спортсменка Татьяна Бородулина выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в составе женской сборной России.

Женская сборная России по шорт-треку, в которую входят Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Евгения Захарова, завоевала золото в эстафете на 3000 м на шестом этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске. Россиянки преодолели дистанцию за 4 минуты 17,411 секунды. Вторыми в командной гонке стали представительницы Италии, а третье место у сборной Южной Кореи.

Ранее мужская сборная России заняла второе место в эстафете на 5000 м. В составе команды вошли Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Золото завоевали представители Нидерландов, а третьими оказались спортсмены из Казахстана.

r Теги  •  #золото #Кубок мира по шорт-треку #Татьяна Бородулина

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Владимир Компанейщиков отказался стать мэром Омска  •  сегодня, 17:28
Михаил Казиник даст в Омске единственный в Сибири лекцию-концерт  •  сегодня, 17:25
В правительстве Омской области не торопятся с назначением выборщиков  •  сегодня, 17:20
Правительство Омской области выступило против "Синего кита"  •  сегодня, 17:10
Омские женщины в День святого Валентина выйдут бороться с абортами  •  сегодня, 16:40
Влюблённые рассказали, зачем следят за своими партнёрами в соцсетях  •  сегодня, 16:27  •   1
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Иети шоу 240х400
Вавилон