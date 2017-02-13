Омичка завоевала золото на Кубке мира по шорт-треку

Омская спортсменка Татьяна Бородулина выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в составе женской сборной России.

Женская сборная России по шорт-треку, в которую входят Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Софья Просвирнова и Евгения Захарова, завоевала золото в эстафете на 3000 м на шестом этапе Кубка мира по шорт-треку в Минске. Россиянки преодолели дистанцию за 4 минуты 17,411 секунды. Вторыми в командной гонке стали представительницы Италии, а третье место у сборной Южной Кореи.

Ранее мужская сборная России заняла второе место в эстафете на 5000 м. В составе команды вошли Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр Шульгинов. Золото завоевали представители Нидерландов, а третьими оказались спортсмены из Казахстана.