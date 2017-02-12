Бывший тренер омского "Авангарда" возглавил женский хоккейный клуб

Как сообщается на сайте женского хоккейного клуба, 10 февраля наставник был представлен игрокам на собрании команды. Владимир Голубович уже известен нижегородским болельщикам по работе с "Торпедо" в сезоне 2010-2011.

ХК "Авангард" специалист возглавлял с 1997 по 1999 год. Под его руководством омский клуб стал бронзовым призёром Континентального кубка в 1998 году. После "Авангарда" Голубович работал с нижнекамским "Нефтехимиком", новосибирской "Сибирью", латышской командой "Металлург" (Лиепая), а также нижегородским "Торпедо" и "Спутником" из Нижнего Тагила. Кроме этого, он тренировал сборную Украины.

В настоящее время нижегородский СКИФ с 30 набранными в 27 играх очками занимает пятое место среди семи команд-участниц Женской хоккейной лиги.