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Бывший тренер омского "Авангарда" возглавил женский хоккейный клуб
Спорт  •  11 февраля 2017, 19:09, последнее обновление 11 февраля 2017, 19:17  •  печать

Бывший тренер омского "Авангарда" возглавил женский хоккейный клуб

Автор: Дарья Молчанская

 62-летний Владимир Голубович возглавил нижегородский СКИФ.

Как сообщается на сайте женского хоккейного клуба, 10 февраля наставник был представлен игрокам на собрании команды. Владимир Голубович уже известен нижегородским болельщикам по работе с "Торпедо" в сезоне 2010-2011.

ХК "Авангард" специалист возглавлял с 1997 по 1999 год. Под его руководством омский клуб стал бронзовым призёром Континентального кубка в 1998 году. После "Авангарда" Голубович работал с нижнекамским "Нефтехимиком", новосибирской "Сибирью", латышской командой "Металлург" (Лиепая), а также нижегородским "Торпедо" и "Спутником" из Нижнего Тагила. Кроме этого, он тренировал сборную Украины.

В настоящее время нижегородский СКИФ с 30 набранными в 27 играх очками занимает пятое место среди семи команд-участниц Женской хоккейной лиги.

r Теги  •  #Владимир Голубович #женский хоккей #Нижний Новгород #ХК Авангард

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