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Омская конькобежка завоевала бронзу Чемпионата Мира
Спорт  •  11 февраля 2017, 15:37  •  печать

Омская конькобежка завоевала бронзу Чемпионата Мира

Автор: Дарья Молчанская

Уроженка Омска Ольга Граф стала призёром командной гонки в составе сборной России. Женская сборная России по конькобежному спорту оказалась на третьем месте по итогам гонки преследования с результатом 3 минуты 0,51 секунды.

В корейском городе Канныне проходит чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, в котором принимают участие более 200 спортсменов. В состав российской четвёрки входят Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина и выпускница омского центра олимпийской подготовки Ольга Граф. Недавно спортсменка переехала в подмосковную Коломну, где теперь живёт и тренируется.

Победу в этой гонке одержали конькобежки из Нидерландов. Их время - 2 минуты 55,85 секунды. Серебро досталось представительницам Германии (2 минуты 56,50 секунды). Эта медаль стала второй для России на ЧМ. Первую - также бронзу -завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 метров.

Добавим, что чемпионат мира на отдельных дистанциях в Канныне завершится 12 февраля.

r Теги  •  #конькобежный спорт #Ольга Граф #Чемпионат мира

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Комментарии

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Лариса Савельева  •  11 февраля 2017, 19:25

Серьёзная победа на высоком уровне, наши поздравления и дальнейших успехов

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