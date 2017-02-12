Омская конькобежка завоевала бронзу Чемпионата Мира

Уроженка Омска Ольга Граф стала призёром командной гонки в составе сборной России. Женская сборная России по конькобежному спорту оказалась на третьем месте по итогам гонки преследования с результатом 3 минуты 0,51 секунды.

В корейском городе Канныне проходит чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, в котором принимают участие более 200 спортсменов. В состав российской четвёрки входят Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина и выпускница омского центра олимпийской подготовки Ольга Граф. Недавно спортсменка переехала в подмосковную Коломну, где теперь живёт и тренируется.

Победу в этой гонке одержали конькобежки из Нидерландов. Их время - 2 минуты 55,85 секунды. Серебро досталось представительницам Германии (2 минуты 56,50 секунды). Эта медаль стала второй для России на ЧМ. Первую - также бронзу -завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 метров.

Добавим, что чемпионат мира на отдельных дистанциях в Канныне завершится 12 февраля.