Омская конькобежка завоевала бронзу Чемпионата Мира

В корейском городе Канныне проходит чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, в котором принимают участие более 200 спортсменов. В состав российской четвёрки входят Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина и выпускница омского центра олимпийской подготовки Ольга Граф. Недавно спортсменка переехала в подмосковную Коломну, где теперь живёт и тренируется.
Победу в этой гонке одержали конькобежки из Нидерландов. Их время - 2 минуты 55,85 секунды. Серебро досталось представительницам Германии (2 минуты 56,50 секунды). Эта медаль стала второй для России на ЧМ. Первую - также бронзу -завоевал Руслан Мурашов на дистанции 500 метров.
Добавим, что чемпионат мира на отдельных дистанциях в Канныне завершится 12 февраля.
Серьёзная победа на высоком уровне, наши поздравления и дальнейших успехов