Михаил Казиник 1200х90
"Мы полностью готовы". Омский "Авангард" хочет в полуфинал Кубка Гагарина
Спорт  •  10 февраля 2017, 17:04  •  печать

"Мы полностью готовы". Омский "Авангард" хочет в полуфинал Кубка Гагарина

Автор: Екатерина Криль

Хоккеисты провели открытую тренировку для прессы и рассказали о том, как идёт подготовка к играм на вылет.

В ближайшие дни "ястребов" ожидает последняя в этой регулярке выездная серия матчей. Однако мыслями хоккеисты и тренеры уже в плей-офф. "Наша задача - финал конференции", - обозначил цель главный тренер Фёдор Канарейкин.

Настроение хорошее. Я думаю, мы полностью готовы, - поделился своими мыслями Владимир Соботка. - В прошлых двух сезонах у меня были травмы, я с трудом ходил. Сейчас чувствую себя отлично и надеюсь, так и будет продолжаться и я отлично покажу себя в плей-офф. Но прежде всего, нам нужна командная игра.

На тренировку вышел игрок молодёжной команды Никита Самохвалов. По словам Канарейкина, в ближайших играх ему может найтись место в основном составе. Кого точно болельщики не увидят на льду, так это травмированных Дэвида Бута, Дмитрия Медведева и Артура Лауту. 

Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров. Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров
1 / 37  •  Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров.

Фото: Илья Петров

r Теги  •  #Владимир Соботка #Федор Канарейкин #фото #ХК Авангард #хоккей

Читайте также

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Банкротящийся омский "Трест № 5" не распродал квартир почти на полмиллиарда рублей  •  сегодня, 17:45
В Омске Росгвардия задержала мужчину, угрожавшего расправой продавцу  •  сегодня, 17:40
Застройщик скандальной "Рябиновки" возведёт дома для малоимущих  •  сегодня, 17:27  •   1
В Омске откроется юбилейная православная выставка  •  сегодня, 17:10
В Омске назначили нового начальника ГИБДД по городу  •  сегодня, 16:39
Омский строитель Борис Медведев обещает полное содействие следствию  •  сегодня, 16:27
Еще новости
Ювелирный союз 10-14 240х440
Дача 200х400
Вавилон