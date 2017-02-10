"Мы полностью готовы". Омский "Авангард" хочет в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты провели открытую тренировку для прессы и рассказали о том, как идёт подготовка к играм на вылет.

В ближайшие дни "ястребов" ожидает последняя в этой регулярке выездная серия матчей. Однако мыслями хоккеисты и тренеры уже в плей-офф. "Наша задача - финал конференции", - обозначил цель главный тренер Фёдор Канарейкин.

Настроение хорошее. Я думаю, мы полностью готовы, - поделился своими мыслями Владимир Соботка. - В прошлых двух сезонах у меня были травмы, я с трудом ходил. Сейчас чувствую себя отлично и надеюсь, так и будет продолжаться и я отлично покажу себя в плей-офф. Но прежде всего, нам нужна командная игра.

На тренировку вышел игрок молодёжной команды Никита Самохвалов. По словам Канарейкина, в ближайших играх ему может найтись место в основном составе. Кого точно болельщики не увидят на льду, так это травмированных Дэвида Бута, Дмитрия Медведева и Артура Лауту.

1 / 37 • Хоккеисты "Авангарда" провели открытую для прессы тренировку. По словам главного тренера Фёдора Канарейкина, команда также "открыта для соперников" в грядущем плей-офф. Фото: Илья Петров.

Фото: Илья Петров