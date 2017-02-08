Омичка выиграла хоккейное золото на Универсиаде
Спорт  •   7 февраля 2017, 16:53  •  печать

Омичка выиграла хоккейное золото на Универсиаде

Автор: Екатерина Криль

Женская студенческая сборная России, обыграв в финале канадок, стала чемпионом XVIII Всемирной зимней универсиады в Алма-Ате (Казахстан).

Финальная встреча хоккейного турнира прошла накануне, 6 февраля. В ходе всего матча преимущество и инициатива были на стороне российских девушек, так что итоговый счёт оказался вполне логичным - 4:1. Таким образом, российская сборная сохранила статус действующего чемпиона Универсиады. 

В составе команды выступала омичка Анна Шибанова, которая выступает за уфимский "Агидель". Добавим, что уроженка Омска является двукратной бронзовой призёркой хоккейного чемпионата мира.

 

🇷🇺💪🏼🥇🏆

Фото опубликовано shibanova70 (@shibanova70)

Серебро плюс золото. Омич Владислав Артемьев выиграл блиц-турнир шахматного фестиваля Moscow Open - 2017

Стал известен следующий соперник Андрея Корешкова

r Теги  •  #Анна Шибанова #Казахстан #Универсиада #хоккей

Комментарии

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Мирослав В-ов  •  7 февраля 2017, 20:32

Ничего себе, канадок в финале обыграли! Землячку и всю сборную с победой! Вот так бы и на Олимпиаде!

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