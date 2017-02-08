Омичка выиграла хоккейное золото на Универсиаде

Финальная встреча хоккейного турнира прошла накануне, 6 февраля. В ходе всего матча преимущество и инициатива были на стороне российских девушек, так что итоговый счёт оказался вполне логичным - 4:1. Таким образом, российская сборная сохранила статус действующего чемпиона Универсиады.
В составе команды выступала омичка Анна Шибанова, которая выступает за уфимский "Агидель". Добавим, что уроженка Омска является двукратной бронзовой призёркой хоккейного чемпионата мира.
Ничего себе, канадок в финале обыграли! Землячку и всю сборную с победой! Вот так бы и на Олимпиаде!