Свыше двухсот игроков вышли на старт Кубка РГСУ по блицу, состоявшемся в рамках дополнительной программы Moscow Open - 2017. Второй год подряд лучшим в этом виде шахмат оказался уроженец Омска, ныне представляющий Республику Татарстан, Владислав Артемьев. В девяти партиях он набрал 8 очков (семь побед и две ничьи). Такой же результат показал и 15-летний крымчанин Александр Тряпишко, но его дополнительные показатели (коэффициент Бухгольца) оказались ниже. Бронзовую медаль с 7,5 очками завоевал опытный украинец Александр Репринцев.