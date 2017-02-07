Серебро плюс золото. Омич Владислав Артемьев выиграл блиц-турнир шахматного фестиваля Moscow Open - 2017
Спорт  •   7 февраля 2017, 10:47, последнее обновление 7 февраля 2017, 10:52  •  печать

Серебро плюс золото. Омич Владислав Артемьев выиграл блиц-турнир шахматного фестиваля Moscow Open - 2017

Вице-чемпион фестиваля в классике, в заключительный день соревнований первенствовал в молниеносной игре.

Свыше двухсот игроков вышли на старт Кубка РГСУ по блицу, состоявшемся в рамках дополнительной программы Moscow Open - 2017. Второй год подряд лучшим в этом виде шахмат оказался уроженец Омска, ныне представляющий Республику Татарстан, Владислав Артемьев. В девяти партиях он набрал 8 очков (семь побед и две ничьи). Такой же результат показал и 15-летний крымчанин Александр Тряпишко, но его дополнительные показатели (коэффициент Бухгольца) оказались ниже. Бронзовую медаль с 7,5 очками завоевал опытный украинец Александр Репринцев.

Омич Владислав Артемьев лидирует в основном турнире шахматного фестиваля Moscow Open

Омич Владислав Артемьев завоевал серебро шахматного фестиваля Moscow Open - 2017

r Теги  •  #Владислав Артемьев #золото #шахматы

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